Действующему президенту США Дональду Трампу не грозит импичмент, однако теперь на любые его шаги могут наложить законодательный запрет. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что в сокрушительном поражении республиканцев на выборах в Конгресс виновата война в Иране. Утрата контроля над Конгрессом уже вызвала неопределённость для администрации США. Трамп, хотя и обещал блокировать все инициативы демократов, уже сказал, что надеется на конструктивную работу. WSJ же пишет, что Вашингтон теперь не знает, что делать с Ираном: кто-то убеждает Трампа смириться с потерями и остановить войну, кто-то настаивает на новых ударах. Кошкин раскрыл, что ждет Трампа после разгрома республиканцев.

«Трамп может делать, что угодно, но его действия, как на внешнеполитическом поле, так и на внутриполитическом могут встретить сопротивление Конгресса. Да, он может управлять, например, исполнительными указами, но они легко оспариваются в суде. В том числе, например, помимо судебной власти, Конгресс может принимать законодательные инициативы, которые запрещают те или иные действия, если они считают, что действия президента противоречат интересам страны. Импичмента не будет, так как у демократов нет двух третей в Сенате, за которым финальное слово», — рассказал он.

Также он подчеркнул, что пока Трампу ничего не грозит, так как старый Конгресс работает до января и раскрыл, какую риторику выберут Трамп и вице-президент в контексте войны с Ираном.