Размен Хегсета и запрет дизеля: Как Трамп будет сражаться с демократами
У Трампа еще есть время, возможности для сопротивления и тот, кого он сделает крайним для укрепления своей позиции, заявил НСН Павел Кошкин.
Действующему президенту США Дональду Трампу не грозит импичмент, однако теперь на любые его шаги могут наложить законодательный запрет. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что в сокрушительном поражении республиканцев на выборах в Конгресс виновата война в Иране. Утрата контроля над Конгрессом уже вызвала неопределённость для администрации США. Трамп, хотя и обещал блокировать все инициативы демократов, уже сказал, что надеется на конструктивную работу. WSJ же пишет, что Вашингтон теперь не знает, что делать с Ираном: кто-то убеждает Трампа смириться с потерями и остановить войну, кто-то настаивает на новых ударах. Кошкин раскрыл, что ждет Трампа после разгрома республиканцев.
«Трамп может делать, что угодно, но его действия, как на внешнеполитическом поле, так и на внутриполитическом могут встретить сопротивление Конгресса. Да, он может управлять, например, исполнительными указами, но они легко оспариваются в суде. В том числе, например, помимо судебной власти, Конгресс может принимать законодательные инициативы, которые запрещают те или иные действия, если они считают, что действия президента противоречат интересам страны. Импичмента не будет, так как у демократов нет двух третей в Сенате, за которым финальное слово», — рассказал он.
Также он подчеркнул, что пока Трампу ничего не грозит, так как старый Конгресс работает до января и раскрыл, какую риторику выберут Трамп и вице-президент в контексте войны с Ираном.
«Сейчас пока продолжает работу Конгресс старого созыва. Новый приступит к работе только с января. Поэтому ограничения, которые демократы будут вводить против Трампа, будут постепенные, и Трамп тоже сможет, используя механизмы в Сенате и в Палате представителей, например, через своих людей, как-то сопротивляться. Ну или же он пойдет на сотрудничество с демократами. Судя по риторике Трампа и Вэнса о том, что война с Ираном – главная причина, они будут искать виноватого или разменную монету для того, чтобы снизить прессинг демократов. Я думаю, что разменной монетой станет Пит Хегсет (Министр обороны США. - Прим. НСН)», — рассказал он.
Что касается украинского вопроса, то тут Трамп продолжит свою работу, однако его будут от этого сильно отвлекать. К тому же Кошкин предсказывает проблемы с закупкой дизеля для США из-за возможных ограничений от демократов.
«Демократы могут принять законы, запрещающие или ужесточающие санкции в отношении России. Например, запретить закупку российского дизеля или ввести наказание за это. Я думаю, что покупать российский дизель в ближайшие два года американцам будет небезопасно. Не факт, что эта сделка будет реализована. Трамп же будет продолжать свою политику для последовательности, и чтобы закрепить свои символические победы. У Ирана же тоже будет много возможностей принять какие-нибудь запрещающие резолюции для Трампа вести против него военные действия. Переговоры же по Украине продолжатся и до 3 января, и после. Но мы не знаем, как будет действовать Трамп в ответ на давление. Он просто будет отвлекаться от внешнеполитического трека на внутриполитический, потому что на внутриполитическом треке на него будет оказываться масса давления в виде расследований», — подытожил он.
Ранее Трамп заявил, что новая попытка Демократической партии выдвинуть ему импичмент разрушила бы их, и подчеркнул, что страна сейчас «успешнее, чем когда-либо», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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