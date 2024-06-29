Развожаев: После новой атаки на Севастополь пострадали три человека
В результате очередной ракетной атаки на Севастополь три мирных жителя получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
По предварительным данным, после разрушения нескольких домов в результате атаки ВСУ граждане получили осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы в больницу. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Известно, что фрагменты ракеты упали недалеко от улицы Новикова. При этом также сообщалось о том, что осколки выбили стекла, пробили крышу и потолок частного дома на Выгонной улице. На улице Жукова также повреждено несколько домов.
Ранее RT сообщил, что в Севастополе сотрудники МЧС уничтожили четыре суббоеприпаса на пляже Учкуевка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru