Развожаев: После новой атаки на Севастополь пострадали три человека

В результате очередной ракетной атаки на Севастополь три мирных жителя получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительным данным, после разрушения нескольких домов в результате атаки ВСУ граждане получили осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы в больницу. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

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Известно, что фрагменты ракеты упали недалеко от улицы Новикова. При этом также сообщалось о том, что осколки выбили стекла, пробили крышу и потолок частного дома на Выгонной улице. На улице Жукова также повреждено несколько домов.

Ранее RT сообщил, что в Севастополе сотрудники МЧС уничтожили четыре суббоеприпаса на пляже Учкуевка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаВСУСевастополь

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