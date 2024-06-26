«Оправдание Пентагона»: Звонок Остина Белоусову затмил слухи об инциденте с Global Hawk
Министр обороны РФ указал коллеге на «опасность эскалации», в Пентагоне оправдались за Севастополь, а на канале Соловьева рассказали о «случайной встрече» российского МиГ-31 с американским беспилотником над Черным морем.
На фоне разговоров о возможном возмездии России за атаку американскими ракетами пляжа в Севастополе глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
В военном ведомстве США также постарались снять с себя ответственность за удар по Крыму, а в СМИ уже появились новости об инциденте над Черным морем с участием американского беспилотника Global Hawk и российского МиГ-31. Именно эти разведывательные дроны призывали сбивать после ракетной атаки на Севастополь.
НОЧНОЙ ЗВОНОК: ОСТИН И БЕЛОУСОВ
Через несколько минут после полуночи 26 июня Минобороны РФ сообщило о телефонном разговоре министров Андрея Белоусова и Ллойда Остина. Предыдущая беседа министров обороны России и США состоялась 15 марта.
«Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», - сухо отметили в ведомстве, уточнив, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В Пентагоне подтвердили, что инициатором беседы был Остин. При этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер раскрыл на брифинге в Вашингтоне некоторые детали разговора.
«В ходе разговора Остин подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающегося конфликта России с Украиной», — сказал Райдер.
Касаясь темы возможной отправки американских войск на Украину, он подчеркнул, что США не планируют этого делать «ни сейчас, ни в будущем».
При этом в Вашингтоне утверждают, что Украина «сама направляла» американские оперативно-тактические ракеты ATACMS на Крым, но при этом ее целью не был пляж в Севастополе, в результате атаки которого 23 июня пострадали 153 человека, а погибли четыре, в том числе двое детей.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», - заявил представитель Пентагона РИА Новости.
По его утверждению, Украина «самостоятельна в выборе военных целей», а пляж не был целью удара.
ФЕЙК ИЛИ СОВПАДЕНИЕ: КТО НАПУГАЛ GLOBAL HAWK
После атаки Севастополя пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями в России заговорили о том, что «красные линии» пройдены и надо бы сбивать стратегические беспилотники США Global Hawk, которые постоянно крутятся над Черным морем. На эту тему высказался 25 июня глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Многие спрашивают, что в моем понимании значит "бить по американским целям". Я расскажу. У нас над Черным морем висят беспилотники американские – с какого перепуга они там висят постоянно, круглые сутки? Вот американские цели. Давайте объявим бесполетную зону над Чёрным морем и будем их сбивать. Они указывают цели для ракет, которые запускаются с территории Украины американскими специалистами и убивают наших граждан. Пусть знают, что безнаказанным это не останется», - заявил Сергей Михайлович перед заседанием Госдумы.
Тем временем в интернете разгорелось горячее обсуждение истории с якобы имевшим место инциденте с Global Hawk над Черным морем. Спровоцировал ее пост военного Z-блогера Fighterbomber.
«Ну що. Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики! Ждём ОК от пиндосов про "непрофессиональные действия". В Чёрном море теперь повышенная турбулентность. Посмотрим на постоянной основе, или это была разовая акция», - написал он поздно вечером 24 июня.
Новость подхватил Telegram-канал журналиста Владимира Соловьева.
«Telegram-каналы сообщают о возможном инциденте с БПЛА НАТО возле побережья Крыма. Предположительно, это мог быть RQ-4 Global Hawk. Официального подтверждения данной информации нет», - аккуратно отметил Владимир Рудольфович.
Тем не менее, новость разлетелась по украинским, англоязычным и некоторым российским пабликам. Возникла даже версия о сбитом американском беспилотнике, - то ли Global Hawk, то ли Reaper, уже падавшем в Черное море в марте 2023 года после встречи с российским Су-27.
«Ну про сбитие-то борщить не нужно. Там бы сразу была наклейка», - развеял эти слухи Fighterbomber.
Вечером 25 июня он рассказал свою версию произошедшего в эфире программы «333» на канале «Соловьев Live».
«Произошло следующее, прилетел Global Hawk и начал вести разведку нашего черноморского побережья, берега Крыма и вглубь территории (…) И так случилось, что совершенно случайно мимо пролетал на очень большой скорости самолет МиГ-31, так совпало. Он пролетел над Global Hawk, после чего с параметрами его полета произошли некоторые изменения, он резко передумал выполнять свое боевое задание по разведке, развернулся и тихонечко поехал домой», - рассказал блогер, лицо которого скрывал авиашлем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли он, что над Черным морем ночью якобы был сбит американский беспилотник, сказал, что «не располагает такой информацией». В Минобороны РФ не сообщали о подобных инцидентах, при этом ряд российских Z-блогеров назвали сообщения Fighterbomber фейком и осудили коллегу.
Вместе с тем, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 13 июня призвал в ответ на антироссийские санкции с помощью зловещих фейков превратить жизнь противников «в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, а инфернальное зло от рутины жизни».
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