НОЧНОЙ ЗВОНОК: ОСТИН И БЕЛОУСОВ

Через несколько минут после полуночи 26 июня Минобороны РФ сообщило о телефонном разговоре министров Андрея Белоусова и Ллойда Остина. Предыдущая беседа министров обороны России и США состоялась 15 марта.

«Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», - сухо отметили в ведомстве, уточнив, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В Пентагоне подтвердили, что инициатором беседы был Остин. При этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер раскрыл на брифинге в Вашингтоне некоторые детали разговора.

«В ходе разговора Остин подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающегося конфликта России с Украиной», — сказал Райдер.

Касаясь темы возможной отправки американских войск на Украину, он подчеркнул, что США не планируют этого делать «ни сейчас, ни в будущем».

При этом в Вашингтоне утверждают, что Украина «сама направляла» американские оперативно-тактические ракеты ATACMS на Крым, но при этом ее целью не был пляж в Севастополе, в результате атаки которого 23 июня пострадали 153 человека, а погибли четыре, в том числе двое детей.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», - заявил представитель Пентагона РИА Новости.

По его утверждению, Украина «самостоятельна в выборе военных целей», а пляж не был целью удара.