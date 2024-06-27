АТОР: Продажи туров в Крым восстановятся в начале июля

Количество аннуляций поездок в Крым на фоне происшествия в Севастополе уже сокращается, продажи туров на полуостров восстановятся в начале июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, сейчас на лето 2024 года уже сделано на 76% больше бронирований туров в Крым, чем было на этот момент в прошлом году.

АТОР: Захотевшим отказаться от отдыха в Крыму туристам вернут деньги

При этом участники туристического рынка не фиксируют массовой отмены туров в Крым после ракетной атаки на Севастополь. Как сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР), недалеко от места происшествия сегодня могут находиться порядка 250 туристов, однако просьб о досрочном возвращении от отдыхающих не поступало.

Туристам следует объективно оценивать актуальную ситуацию и возможные риски для жизни, однако реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым и Дагестан сегодня нет, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

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ФОТО: ТАСС
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