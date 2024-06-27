АТОР: Продажи туров в Крым восстановятся в начале июля

Количество аннуляций поездок в Крым на фоне происшествия в Севастополе уже сокращается, продажи туров на полуостров восстановятся в начале июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, сейчас на лето 2024 года уже сделано на 76% больше бронирований туров в Крым, чем было на этот момент в прошлом году.