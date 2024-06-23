Пятеро погибших, 124 раненых из-за ATACMS: Что известно об атаке ВСУ на Севастополь
Накануне в СМИ появилась информация о том, что украинские власти требовали США разрешить ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России.
АТАКА НА СЕВАСТОПОЛЬ
Днем 23 июня примерно в 12:15 часов по московскому времени ВСУ совершили атаку на Севастополь. По данным Минобороны РФ, для ударов они использовали пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При отражении атаки российским военным удалось сбить четыре ракеты, но один снаряд отклонился от траектории и взорвался над городом.
«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», - сообщили в оборонном ведомстве РФ.
Изначально сообщалось о трех погибших. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, среди погибших двое детей и один взрослый. Но позже стало известно, что число жертв увеличилось до пяти, в том числе умер еще один ребенок.
Одной из жертв удара ВСУ по Севастополю оказалась девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. В момент атаки семья находилась на пляже.
«Я буду мстить за каждого ребенка, пострадавшего на этом пляже. За каждого раненого», - заявил чиновник.
После в Минздраве сообщили об увеличении количества раненных в Севастополе до 124 человек.
«Ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», - рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По информации властей города, на помощь пострадавшим мобилизовали всю систему здравоохранения Севастополя. Сейчас там развернуты операционные, находятся врачи и другой медперсонал.
РЕАКЦИЯ
В результате атаки на Севастополь Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас ведомство устанавливает обстоятельства случившегося и лиц, которые могут быть причастны к обстрелу города. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники СК и криминалисты.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, так как сейчас главная задача заключается в оказании помощи пострадавшим.
Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала добиваться международной реакции на атаку Севастополя, назвав ее «ритуальным преступлением», так как она была совершена в День Святой Троицы.
«Мы будем делать все, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима. Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», - передают ее слова телеканал «Россия 24».
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также считает, что атака ВСУ на Севастополь в день Святой Троицы лишний раз доказывает, что цели спецоперации на Украине должны быть доведены до конца.
«Ракетный удар по Севастополю в светлый православный праздник Святой Троицы – это проявление сатанизма и военное преступление», - приводит его слова РИА Новости.
ВИНОВАТЫ США?
После случившегося в Минобороны РФ объявили об ответственности США за атаку на Севастополь. В ведомстве подчеркнули, что полетные задания для ракет ATACMS вводят именно американские специалисты, и это делается на основе данных спутниковой разведки США.
«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несут прежде всего США, поставившие данное оружие на Украину», - заметили в ведомстве, добавив, что подобные действия не останутся без ответа.
Посол МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник также уверен, что в случившемся виноваты США.
«После разрешения Джо Байдена (президент США – прим. НСН) Владимиру Зеленскому (президент Украины – прим. НСН) использовать переданные им дальнобойные ракеты по российским регионам, украинские военные ощутили полную безнаказанность. По севастопольским пляжам прилетела американская дальнобойная ракета ATACMS с кассетной начинкой. Она предназначена для массового поражения пехоты, но здесь ее использовали против детей, женщин и стариков. Эти боеприпасы запрещены в 120 странах мира», - заметил он.
Между тем, известно, что накануне украинские власти настоятельно требовали у представителей Белого дома снять запрет на использование американских ракет ATACMS по территории России.
По данным источника, Киев просил Вашингтон разрешения на атаки вглубь России на расстояние 100-150 километров дальнобойными ракетами. Хотя до этого в Пентагоне подтвердили, что ВСУ запрещено использовать ракеты ATACMS для атак вглубь России.
Ранее «Известия» сообщили, что 24 июня в Севастополе объявлено Днем траура. Губернатор Крыма Сергей Аксенов также объявил 24 июня днем траура в республике.
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