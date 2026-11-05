«Честно признаться, я не знаю, каким было бы верное решение. Знаю только одно: Художественный театр — это один театр, не может быть двух МХАТов. Как не может быть двух "Комеди Франсез": одного — имени Мольера, а второго — имени Бомарше. Два МХАТа — результат непродуманных действий в конце 80‑х годов, вызванных разделением МХАТа. Появилось два МХАТа не в результате творческого, а в результате организационного размежевания. Вот почему раздел не дал ощутимых творческих побед никому. Можно долго анализировать, как МХАТ удалялся от своей миссии, как проблемы копились, грозя тем, что останется только вывеска и шехтелевское здание. Слиянием мы не только ничего не исправим, но и усугубим ситуацию, тем более что мы видим, как порой непродуманно осуществляются слияния чуждых друг другу коллективов. Слить МХАТ имени А. П. Чехова (в нем более ста актеров) и МХАТ имени М. Горького, который уже объединен с Губернским театром, — значит получить труппу МХАТа из 200–300 актеров. Олег Ефремов не знал, что делать со 140 актерами при разделении», — отметила она.

По ее мнению, самое простое и логичное решение — сохранить единый МХАТ, созданный Станиславским и Немировичем‑Данченко.

«Путь осуществить слияние, а потом увольнять — это путь в тупик: стороны погрязнут в судах. Самое простое — оставить один МХАТ, который когда‑то был создан К. Станиславским и Вл. И. Немировичем‑Данченко. Но опять же: что мы сохраняем? Здание или все‑таки пытаемся соответствовать духу великой традиции в новейшее время? Речь нужно вести не о зданиях и слияниях, а о том, каким быть Художественному театру сегодня. У театра три сцены — этого вполне достаточно, чтобы вести поиск и в большой, и в малой формах, и на территории традиции, и в споре с этой традицией. Если же задача — сделать из МХАТа антрепризу с масштабом под государственной крышей, то тут допустимо любое слияние, потому что главное в антрепризе — доход. Вот только Станиславский, организуя Художественный театр, категорически отверг антрепризу и предпочел Товарищество, члены которого должны разделять положения эстетической программы театра. Будущее МХАТа, на мой взгляд, связано с тем, кто сможет осознать этот исторический вызов», — заключила она.

МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького — два самостоятельных драматических театра, ведущих историю от одного Московского художественного театра, основанного в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. В 1987 году из-за творческих разногласий единая труппа МХАТ СССР имени М.Горького разделилась на два самостоятельных театра

Хабенский возглавил МХТ в октябре 2021 года. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького является народный артист России Сергей Безруков (назначен в марте 2026 года), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

