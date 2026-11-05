ФСБ задержала жителя Ленобласти, готовившего диверсию на железной дороге
ФСБ задержала жителя Тосненского района Ленинградской области, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта под руководством работающей на Киев террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.
По данным силовиков, гражданин России 1978 года рождения в 2024 году через мессенджер был завербован членом запрещенной в РФ террористической организации, действовавшей под патронажем спецслужб Украины. По заданию куратора злоумышленник собирал информацию о дислокации объектов российской армии, заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Также задержанный готовил диверсию на железной дороге. У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и смартфон с перепиской с украинским куратором, отмечает RT.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Мужчину заключили под стражу, он признал вину и сотрудничает со следствием.
Ранее ФСБ предотвратила серию планировавшихся Киевом терактов с использованием СВУ в FPV-очках для управления дронами.
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