ФСБ задержала жителя Ленобласти, готовившего диверсию на железной дороге

По данным силовиков, гражданин России 1978 года рождения в 2024 году через мессенджер был завербован членом запрещенной в РФ террористической организации, действовавшей под патронажем спецслужб Украины. По заданию куратора злоумышленник собирал информацию о дислокации объектов российской армии, заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Также задержанный готовил диверсию на железной дороге. У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и смартфон с перепиской с украинским куратором, отмечает RT.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Мужчину заключили под стражу, он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ предотвратила серию планировавшихся Киевом терактов с использованием СВУ в FPV-очках для управления дронами.

