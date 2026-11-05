В России признали нежелательной грузинскую партию «Droa!»

Деятельность грузинской неправительственной организации «Droa!» признали нежелательной на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Организация была зарегистрирована в 2021 году в статусе НКО – политической партии, пишет RT. Объединение ориентировано на «разоблачение связей местной правящей элиты с Россией», демонтаж однопартийной системы республики, продвижение идеи ускоренной интеграции страны в Евросоюз.

«Участники придерживаются ярко выраженных русофобских позиций и нацелены на дискредитацию действий нашей страны на грузинском направлении. Выступают против нормализации двусторонних отношений с Россией в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, требуют возобновления визового режима и прекращения прямого авиасообщения», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Также Генпрокуратура подчеркнула, что НКО активно поддерживает киевский режим и призывает налаживать более тесное сотрудничество с Украиной.

Ранее Минюст признал нежелательной в России деятельность шести иностранных организаций.

