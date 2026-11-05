Телескоп Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Американский телескоп Swift сошел с орбиты, космический аппарат сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

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Телескоп сгорел над Северной Суматрой в Индонезии. По данным экспертов, некоторые из компонентов аппарата могли уцелеть.

Swift запустили в 2004 году, аппарат предназначался для регистрации и наблюдения гамма-всплесков.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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