Телескоп Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
5 ноября 202610:29
Юлия Савченко
Американский телескоп Swift сошел с орбиты, космический аппарат сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Телескоп сгорел над Северной Суматрой в Индонезии. По данным экспертов, некоторые из компонентов аппарата могли уцелеть.
Swift запустили в 2004 году, аппарат предназначался для регистрации и наблюдения гамма-всплесков.
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