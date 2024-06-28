Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю

Россия ждет от ООН оценки удара Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства по пляжу в Севастополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ

Об этом он заявил руководству ООН. Колокольцев в ходе визита в ООН обсуждает с коллегами из-за рубежа, в том числе, конфликт на Украине.

Ранее глава МВД заявил о попытках исключить Россию из Интерпола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНРакетный УдарМВД РФСевастополь

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