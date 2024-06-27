МИД РФ назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным
Обвинения в адрес Москвы судом по правам человека в якобы нарушении конвенции в иске Украины по Крыму юридически ничтожны для России, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Он подчеркнул, что Москва не признает и не будет никак реагировать на решения ЕСПЧ, страна вышла из Совета Европы в 2022 году.
До этого большая палата Европейского суда по правам человека признала Москву виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму. По его словам, посещение Крыма поможет принимающим подобное решение понять все несостоятельность и странность обвинительных заявлений.
23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал о гибели четырех человек и еще 151 пострадавшем.
В МИД РФ заявили, что причастность США к террористической атаке на Севастополь никаких сомнений не вызывает. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является подлым и гнусным терактом.
То, как секретариат ООН отреагировал на удар Украины американскими ракетами по Севастополю, показывает, что этот орган ведет политику двойных стандартов, подчеркнул постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru