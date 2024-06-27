До этого большая палата Европейского суда по правам человека признала Москву виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму. По его словам, посещение Крыма поможет принимающим подобное решение понять все несостоятельность и странность обвинительных заявлений.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал о гибели четырех человек и еще 151 пострадавшем.

В МИД РФ заявили, что причастность США к террористической атаке на Севастополь никаких сомнений не вызывает. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является подлым и гнусным терактом.

То, как секретариат ООН отреагировал на удар Украины американскими ракетами по Севастополю, показывает, что этот орган ведет политику двойных стандартов, подчеркнул постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



