На подходах к Крымскому мосту скопилось 600 машин

Шестьсот автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин

Ресурс привел данные на 08:00 мск.

«В очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств... В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Время ожидания для автомобилей составляет около часа.

Ранее на Крымском мосту было приостановлено движение, ограничения действовали с 05:51 до 06:50 по Москве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиКрымКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры