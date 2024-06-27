Кеннеди-младший считает обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

В США кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе ракетами ATACMS американского производства терроризмом и актом войны со стороны Вашингтона против мирных граждан России.

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«Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», — сообщил политик в социальной сети Х. Также он опубликовал видео трагедии.

Ранее Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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