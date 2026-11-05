Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо

Шесть гравюр работы художника Пабло Пикассо, украденных в октябре, разыскали во Франции. Об этом сообщает радиостанция ici со ссылкой на жандармерию.

«Шесть гравюр Пикассо, похищенных в Мужене... были найдены», - отмечает СМИ.

Гравюры были украдены из ресторана Амандье. Их стоимость оценивается в более чем 100 тысяч евро. По данным правоохранителей, похитившие работы преступники действовали втроем. Полиции удалось найти гравюры в различных местах департамента Приморские Альпы. В рамках дела задержали семь человек.

Ранее из Центра современного искусства во Франции украли «Апокалипсис» — иллюстрированную книгу, обложку для которой создал художник Сальвадор Дали.

