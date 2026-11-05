Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо
Шесть гравюр работы художника Пабло Пикассо, украденных в октябре, разыскали во Франции. Об этом сообщает радиостанция ici со ссылкой на жандармерию.
«Шесть гравюр Пикассо, похищенных в Мужене... были найдены», - отмечает СМИ.
Гравюры были украдены из ресторана Амандье. Их стоимость оценивается в более чем 100 тысяч евро. По данным правоохранителей, похитившие работы преступники действовали втроем. Полиции удалось найти гравюры в различных местах департамента Приморские Альпы. В рамках дела задержали семь человек.
Ранее из Центра современного искусства во Франции украли «Апокалипсис» — иллюстрированную книгу, обложку для которой создал художник Сальвадор Дали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Лерчек
- Отечественную онковакцину CaTeVac могут начать применять с 2027 года
- Российским IT-компаниям предрекли сокращения вслед за Google и Microsoft
- «Чебурашка 2» возглавил рейтинг российских фильмов 2026 года
- Группа Ay Yola представила кавер на песню Александры Пахмутовой «Нежность»
- Пашинян: Армения больше не заинтересована в ОДКБ
- Финский суд приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года заключения
- Без Кадышевой и ажиотажа: Почему корпоративы оказались «не в тренде»
- Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным Украину
- В Донецке при атаке БПЛА поврежден колледж