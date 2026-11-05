«Нельзя использовать!»: Почему не только ветхие сети становятся причиной опасной воды
Главная проблема некачественной воды в России в высоком износе труб, но есть и другие причины, заявила Татьяна Вепрецкая.
Не только ветхие сети и водопроводы могут стать причиной некачественной воды в квартире. Оборудование и, в частности, трубы и смесители, которые люди используют при ремонте своего жилья, также могут сказаться на качестве воды, сказала НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.
В 2025 году доля водопроводной воды в России, не прошедшей проверку на химический состав, выросла до 12,24%, а в ряде регионов ситуация достигла критического уровня. Так, в Калмыкии до 100% проб из распределительной сети содержат превышения по железу, нитратам и токсичным элементам, в Калининградской области вдвое выросло число проб с вредными бактериями, а в Московской области 17% образцов не соответствуют санитарно-химическим нормативам. Как пишет Baza, россияне массово жалуются на дерматит, выпадение волос и аллергические реакции, людям приходится устанавливать фильтры и использовать антигистаминные препараты. По мнению Вепрецкой, причин у некачественной воды может быть несколько.
«Ухудшение, скорее всего, происходит на трассе доставки воды по трубопроводам. В многоквартирных домах требуется капремонт, замена сетей. Проблема в том, что у нас высокий износ труб, по которым подается вода. Если труба имеет какие-то трещины, то идет подмыв грунтовых вод, и поэтому вне зависимости от нашего желания, до потребителя доходит некачественная вода. При этом качество воды может ухудшить и самостоятельный ремонт с применением некачественных материалов в своей квартире. Было много случаев, когда люди получали ржавую воду, потому что подмыв происходил по трассе в самом доме. И, конечно, нельзя забывать об оборудовании, которое мы ставим в своих квартирах. К сожалению, мы покупаем на рынках трубы и смесители, которые нельзя использовать: они не просто низкого качества, они могут нанести вред здоровью», – объяснила собеседница НСН.
По словам Вепрецкой, чтобы изменить ситуацию, каждый населенный пункт должен иметь план по замене коммунальной инфраструктуры, включающий разные варианты финансирования – «начиная от концессии и заканчивая дополнительными бюджетными инвестициями». Кроме того, отметила эксперт, в стране есть и специальные программы, направленные на улучшение качества воды, например – «Чистая вода».
«Но порой за счет этих денежных средств не происходит ремонт трассы целиком, а просто исключается аварийная ситуация», – отметила эксперт.
Тем людям, кто столкнулся в своей квартире с проблемой некачественной воды, эксперт посоветовала обращаться в управляющую компанию.
«Можно, конечно, и самостоятельно сдать воду в лабораторию, чтобы оценить качество воды. Также есть тесты для домашнего использования, которые могут помочь выявить определенные недостатки. Но самый лучший вариант все-таки управляющая компания. Она может составить акт и донести сведения до ресурсоснабжающих организаций, которые занимаются и сетями, и водой, и могут найти первопричину, где некачественная вода – на трассе или в какой-то квартире. Ну, а в случае бездействия управляющей компании можно обратиться в Роспотребнадзор или государственную Жилинспекцию», – добавила Вепрецкая.
О том, как самостоятельно проверить качество воды и на что нужно обратить внимание в первую очередь, ранее рассказывала «Радиоточка НСН».
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