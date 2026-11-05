Не только ветхие сети и водопроводы могут стать причиной некачественной воды в квартире. Оборудование и, в частности, трубы и смесители, которые люди используют при ремонте своего жилья, также могут сказаться на качестве воды, сказала НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

В 2025 году доля водопроводной воды в России, не прошедшей проверку на химический состав, выросла до 12,24%, а в ряде регионов ситуация достигла критического уровня. Так, в Калмыкии до 100% проб из распределительной сети содержат превышения по железу, нитратам и токсичным элементам, в Калининградской области вдвое выросло число проб с вредными бактериями, а в Московской области 17% образцов не соответствуют санитарно-химическим нормативам. Как пишет Baza, россияне массово жалуются на дерматит, выпадение волос и аллергические реакции, людям приходится устанавливать фильтры и использовать антигистаминные препараты. По мнению Вепрецкой, причин у некачественной воды может быть несколько.