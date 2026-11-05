«Самый большой репертуар!»: Дмитрий Берестов о секрете успеха театра на Юго-Западе

Дмитрий Берестов раскрыл спецкору НСН, что театр на Юго-Западе единственный в городе имеет 70 спектаклей в репертуаре и подчеркнул, что не смешивает управление этим театром с «Ленкомом», так как это две абсолютно разные структуры.

Директор театра «Ленком» и Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов рассказал спецкору НСН о том, какие постановки ему интересны, чем театр на Юго-Западе превосходит другие театры Москвы и раскрыл, когда труппа вернется на свою основную площадку. Беседа прошла после пресс-показа спектакля «Урок дочкам» театра на Юго-Западе. «Урок дочкам» стал победителем режиссерской лаборатории «Диалог поколений».

- Что сегодня цепляет в современном театре, а что наоборот отталкивает, когда вы смотрите постановки современных режиссеров?

- Меня цепляет, когда мы ближе к зрителю. Когда мы показываем что-то на злобу дня актуальные проблемы, которые сегодня существуют между людьми. Ведь спектакль «Урок дочкам» — это диалог поколений, вечная тема. В первую очередь, мы заставляем нашего зрителя размышлять. Я считаю, что любой театр не должен оставлять зрителя равнодушным, тогда это настоящий театр.

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- В чем, на ваш взгляд, успех театра на Юго-Западе, учитывая его удаленность и камерность?

- Мы, может, и небольшие в театре на Юго-Западе снаружи, но крупные внутри. Потому что у нас 70 спектаклей в репертуаре, и я считаю, что мы единственные в Москве с таким количеством репертуарных спектаклей. Это очень сложно, ведь нужно все их поддерживать. Почему их так много? Потому что зритель требует. И, я думаю, что актуальные премьеры и являются залогом успеха театра на Юго-Западе.

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- Вы взяли что-то из методик управления «Ленкомом» для руководства театром на Юго-Западе, или для вас это абсолютно две разные структуры?

- Я не строю репертуарную политику, это делает худрук. В нашем случае — Олег Леушин. Большое ему спасибо за то, что поддерживает весь коллектив в хорошем состоянии. А я только помогаю этой репертуарной политике жить. А что касается «Ленкома» и театра на Юго-Западе, то это абсолютно разные структуры с разным стилем. Но объединяет эти театры одно — что в них работают профессионалы. Что касается того, чтобы мы хотели улучшить, то это материально-техническая база. И чтобы были хорошие зарплаты у артистов, потому что артистам надо платить хорошо.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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