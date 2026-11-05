Директор театра «Ленком» и Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов рассказал спецкору НСН о том, какие постановки ему интересны, чем театр на Юго-Западе превосходит другие театры Москвы и раскрыл, когда труппа вернется на свою основную площадку. Беседа прошла после пресс-показа спектакля «Урок дочкам» театра на Юго-Западе. «Урок дочкам» стал победителем режиссерской лаборатории «Диалог поколений».

- Что сегодня цепляет в современном театре, а что наоборот отталкивает, когда вы смотрите постановки современных режиссеров?

- Меня цепляет, когда мы ближе к зрителю. Когда мы показываем что-то на злобу дня — актуальные проблемы, которые сегодня существуют между людьми. Ведь спектакль «Урок дочкам» — это диалог поколений, вечная тема. В первую очередь, мы заставляем нашего зрителя размышлять. Я считаю, что любой театр не должен оставлять зрителя равнодушным, тогда это настоящий театр.