Водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после ракетного удара ВСУ

Водолазы МЧС России обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после ракетного удара ВСУ, сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что водолазы обследовали половину запланированного района поиска. Найденные снаряды уничтожили.

На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства, отметили в МЧС.

В выходные в результате атаки ВСУ на Севастополь погибло четыре человека, еще 124 пострадали. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Было сбито четыре снаряда, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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