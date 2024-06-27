Водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после ракетного удара ВСУ
Водолазы МЧС России обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после ракетного удара ВСУ, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что водолазы обследовали половину запланированного района поиска. Найденные снаряды уничтожили.
На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства, отметили в МЧС.
В выходные в результате атаки ВСУ на Севастополь погибло четыре человека, еще 124 пострадали. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Было сбито четыре снаряда, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru