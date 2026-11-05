Ректор Державинского университета Тамбова погиб в ДТП
5 ноября 202610:56
Юлия Савченко
Ректор Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина Павел Моисеев погиб в результате ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тамбовской области.
Отмечается, что ЧП произошло в ночь на 5 ноября.
По данным СМИ, Моисеев, управляя квадроциклом, наехал на металлическое ограждение. Транспортное средство перевернулось, мужчина погиб.
Павлу Моисееву было 39 лет. Он возглавлял вуз с 2022 года.
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