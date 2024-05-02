Экономика и безопасность: Ещё один регион России ограничил работу мигрантов

Все больше российских регионов присоединяется к «запрету» мигрантов в сферах обслуживания, несмотря на утверждения экспертов о дефиците кадров. На этот раз сокращение иностранной рабочей силы связано не с экономическими причинами, а с усилением мер безопасности.

Регионы отказываются от мигрантов

Так, сегодня глава Курской области Роман Старовойт заявил о запрете работы мигрантов в такси в регионе. По его словам, такие же ограничения могут быть введены и в других отраслях. Он уже запускал в своем Telegram-канале опрос для населения области о том, стоит ли запрещать мигрантам заниматься определенными видами деятельности. Всего проголосовало более 42 тысяч человек, из них 82% запрет поддержало.

В Камчатском крае тоже запретили мигрантам работать таксистами, а в Саратовской области еще и курьерами. Отмечается, что ограничение будет действовать до конца 2024 года в целях безопасности населения.