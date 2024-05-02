Экономика и безопасность: Ещё один регион России ограничил работу мигрантов
В последнее время в России все чаще отказываются от привлечения мигрантов на работу в сферы услуг и общественного транспорта.
Все больше российских регионов присоединяется к «запрету» мигрантов в сферах обслуживания, несмотря на утверждения экспертов о дефиците кадров. На этот раз сокращение иностранной рабочей силы связано не с экономическими причинами, а с усилением мер безопасности.
Регионы отказываются от мигрантов
Так, сегодня глава Курской области Роман Старовойт заявил о запрете работы мигрантов в такси в регионе. По его словам, такие же ограничения могут быть введены и в других отраслях. Он уже запускал в своем Telegram-канале опрос для населения области о том, стоит ли запрещать мигрантам заниматься определенными видами деятельности. Всего проголосовало более 42 тысяч человек, из них 82% запрет поддержало.
В Камчатском крае тоже запретили мигрантам работать таксистами, а в Саратовской области еще и курьерами. Отмечается, что ограничение будет действовать до конца 2024 года в целях безопасности населения.
«Запрет» на мигрантов еще с 2023 года уже действует в Курганской, Калужской и Челябинской областях, в Краснодарском крае и еще нескольких регионах России и распространяется на работу в общепите, здравоохранении, общественном транспорте, системе школьного образования и отдельных сферах розничной торговли. И если ранее ограничения были вызваны в большей степени экономическими и социальными причинами, то в этом году уже вопросами безопасности, после теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого стали 4 гражданина Таджикистана.
После этого глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить миграционную политику, предложив возлагать ответственность за нарушения и недостойное поведение мигрантов на их работодателей. Он также рекомендовал уравнять перед законом иностранцев из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, с теми, кому требуется виза.
Обновление законодательной базы
Депутаты Госдумы уже внесли законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Если закон вступит в силу, иностранцы, приехавшие в Россию, должны будут сообщать в органы власти о своем местонахождении и о смене места пребывания, а также дате и маршруте планируемого выезда.
При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что важно исключить ситуации, когда мигранты привлекаются в Россию в качестве дешевой рабочей силы.
«Больше всего вопросов к мигрантам, которые приезжают в рамках патентной системы работы. Должна быть протекционистская политика, направленная, прежде всего, на трудоустройство наших российских граждан. Неправильно брать на работу мигрантов, глушить рынок труда, создавать некомфортные условия и обесценивать труд», - заявил он в интервью НСН.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева при этом считает, что работодатели зачастую предпочитают брать мигрантов, потому что те не знают законодательства.
«Никто толком не проверяет, какие у них родственные связи, откуда они приехали, что они делали у себя на родине. Огромное количество мигрантов в какой-то момент могут совершить правонарушение, а то и преступление. Находясь вдали от дома, порой не живя, а выживая, они могут быть подвержены любому влиянию извне», - добавила она в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, которые смогут устраивать на работу мигрантов. По его инициативе, компаниям сначала нужно будет доказать, что они не могут привлечь на работу местные кадры.
Без мигрантов нельзя?
Но все же некоторые чиновники считают, что присутствие мигрантов на рынке труда в России необходимо.
«Сегодня мы действительно не можем без иностранных ресурсов. Отдельные сферы испытывают дефицит – строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. При этом официально низкий уровень безработицы», - отметил депутат Ярослав Нилов в беседе с НСН.
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН также сообщил о катастрофической нехватке трудовых мигрантов в России.
«Я не знаю такие регионы, где хватает трудовых ресурсов. Везде руководство субъектов жалуется на катастрофическую нехватку мигрантов, причем чем крупнее город, тем сильнее эта нехватка наблюдается из-за обилия рабочих мест. Крупные города чаще всего не используют механизмы ограничения, за исключением федеральных. Но, например, в федеральном ограничении указано, что иностранных рабочих на стройках должно быть не более 50%, а в Москве и в области — не более 80%», - подчеркнул он.
Специалисты также считают, что, например, отстранение мигрантов от работы в такси приведет в том числе к повышению стоимости поездок.
«У нас достаточно давно наблюдается дефицит хороших водителей. Сейчас плюшки от агрегаторов получают самозанятые. Им предлагают какие-то бонусы, больше заказов и так далее. Но надо понимать, что самозанятый – это незащищенный человек, у него нет никаких социальных гарантий, пенсионных накоплений. Сейчас возросло количество проверок по мигрантам, но это временная и точечная история. Те, кто правила не соблюдал по мигрантам, так и не соблюдают, подвергая опасности пассажиров. Сегодня у нас нет возможности легально проходить медицинские и технические осмотры за вменяемые деньги. Иначе стоимость поездок безумно вырастет. Поэтому чаще всего эти бумажки просто покупаются. Мы предлагаем осмотр ужесточить, но проводить раз в полгода», - рассказал в беседе с НСН координатор движения «Стоп нелегал», советник главы Профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Ранее член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в беседе с НСН призвал не ужесточать, а совершенствовать контроль за мигрантами в России.
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