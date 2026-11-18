Песков: «Итоги года» с Путиным состоятся в декабре
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» - прямая линия президента России и большая пресс-конференция - пройдет в декабре. Об этом рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По данным трех источников издания, основная дата, которая рассматривается сейчас для проведения программы - 10 декабря.
Песков, отвечая на вопрос о проведении мероприятия именно в этот день, указал, что прямая линия состоится «в декабре».
В 2025 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выходила в эфир 19 декабря. Глава государства ответил примерно на 80 вопросов от россиян и журналистов, в том числе иностранных, напоминает Ura.ru.
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