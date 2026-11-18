По данным трех источников издания, основная дата, которая рассматривается сейчас для проведения программы - 10 декабря.

Песков, отвечая на вопрос о проведении мероприятия именно в этот день, указал, что прямая линия состоится «в декабре».

В 2025 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выходила в эфир 19 декабря. Глава государства ответил примерно на 80 вопросов от россиян и журналистов, в том числе иностранных, напоминает Ura.ru.

