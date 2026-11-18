Кембриджский словарь назвал слово 2026 года
Кембриджский словарь английского языка назвал словом 2026 года существительное human («человек»). Об этом говорится в сообщении издания.
Лексикографы отметили, что выбор связан с растущим влиянием искусственного интеллекта на изменение представления о том, что значит быть человеком. В условиях, когда технологии «стирают границы между людьми и машинами», понятие обрело новый смысл.
Ученые также обратили внимание, что в английском языке слово human все чаще используют в словосочетаниях, чтобы указать на проделанную человеком работу - например, human-written («написано человеком») или human-made («сделано человеком»).
Ранее Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный».
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