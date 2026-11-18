Лексикографы отметили, что выбор связан с растущим влиянием искусственного интеллекта на изменение представления о том, что значит быть человеком. В условиях, когда технологии «стирают границы между людьми и машинами», понятие обрело новый смысл.

Ученые также обратили внимание, что в английском языке слово human все чаще используют в словосочетаниях, чтобы указать на проделанную человеком работу - например, human-written («написано человеком») или human-made («сделано человеком»).

Ранее Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный».

