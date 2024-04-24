Глава Крыма призвал ужесточить миграционную политику
Для обеспечения безопасности граждан России миграционная политика должна быть ужесточена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.
Он заявил о намерении выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. Речь идет об уравнении перед законом иностранцев из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, с теми, кому требуется для въезда в страну виза.
Аксенов предложил возлагать ответственность за нарушения и недостойное поведение мигрантов на их работодателей. Отмечается, что в Крыму принят ряд ограничений в сфере деятельности трудовых мигрантов и проводятся рейды по выявлению иностранцев, чье нахождение в РФ признано нежелательным.
Ранее Тракторозаводской районный суд Челябинска назначил административный штраф и выдворение из РФ гражданину Таджикистана, который в ходе конфликта с двумя россиянками оскорбил их из-за внешнего вила, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru