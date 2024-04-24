Глава Крыма призвал ужесточить миграционную политику

Он заявил о намерении выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. Речь идет об уравнении перед законом иностранцев из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, с теми, кому требуется для въезда в страну виза.

Аксенов предложил возлагать ответственность за нарушения и недостойное поведение мигрантов на их работодателей. Отмечается, что в Крыму принят ряд ограничений в сфере деятельности трудовых мигрантов и проводятся рейды по выявлению иностранцев, чье нахождение в РФ признано нежелательным.

Ранее Тракторозаводской районный суд Челябинска назначил административный штраф и выдворение из РФ гражданину Таджикистана, который в ходе конфликта с двумя россиянками оскорбил их из-за внешнего вила, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

