Эксперт: Доходы курьеров в новогодний сезон достигают 400 тысяч рублей
Рынок доставки в России готовится к новогоднему сезону на фоне нарастающего дефицита курьеров в связи с сокращением количества работающих по патентам граждан стран ближнего зарубежья. Об этом рассказал директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru».
Кадровая ситуация усложнилась в условиях ограничений на въезд и трудоустройство иностранцев: число сотрудников из стран СНГ с патентами уменьшается, конкуренция за оставшихся работников усиливается. При этом зарплатные ожидания таких курьеров растут и в ряде случаев превышают ожидания российских соискателей.
В Mega-Personal считают, что в борьбе за работников компании будут использовать прямое повышение ставок и дополнительные стимулы — бесплатный транспорт, бонусы за выполненные заказы, совмещение нескольких доставок. При этом зарплата останется главным аргументом, по оценке экспертов, курьер может зарабатывать 300–400 тысяч рублей в месяц в высокий сезон. В дни особенно высокой загрузки дневной доход работника может доходить до 20 тысяч.
«Работодатели будут придумывать разные способы привлечения людей, но бизнес не может бесконечно увеличивать расходы за свой счет — в конечном итоге они отразятся на стоимости доставки для потребителя», — указал Игнатьев.
Эксперт обратил внимание на изменение налоговых требований, значительная часть курьеров-россиян работают в качестве самозанятых, но иностранцы не могут использовать такой режим. Граждан стран СНГ привлекают к сотрудничеству по гражданско-правовым или трудовым договорам, и работодателям приходится платить страховые взносы и налоги.
В качестве альтернативы фирмы рассматривают сотрудников из визовых стран, в том числе Индии. Зарплатные ожидания таких работников - около 50–60 тысяч рублей ежемесячно, при этом работодателю придется оформлять их по трудовым договорам, обеспечивать проживание и питание. Как ожидается, такой персонал будут привлекать как в доставку, так и в другие отрасли.
Игнатьев предупредил о возможном дефиците работников в строительстве, ЖКХ, производстве. Также эксперт подчеркнул, что география трудовой миграции меняется, компании РФ развивают бизнес в Узбекистане и Таджикистане, создают там рабочие места, и часть потенциальных мигрантов может выбрать работу на родине, а не переезд в Россию.
Ранее специалисты выяснили, что курьеры стали одними из самых востребованных сотрудников в России с начала 2026 года.
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