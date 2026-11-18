В Mega-Personal считают, что в борьбе за работников компании будут использовать прямое повышение ставок и дополнительные стимулы — бесплатный транспорт, бонусы за выполненные заказы, совмещение нескольких доставок. При этом зарплата останется главным аргументом, по оценке экспертов, курьер может зарабатывать 300–400 тысяч рублей в месяц в высокий сезон. В дни особенно высокой загрузки дневной доход работника может доходить до 20 тысяч.

«Работодатели будут придумывать разные способы привлечения людей, но бизнес не может бесконечно увеличивать расходы за свой счет — в конечном итоге они отразятся на стоимости доставки для потребителя», — указал Игнатьев.

Эксперт обратил внимание на изменение налоговых требований, значительная часть курьеров-россиян работают в качестве самозанятых, но иностранцы не могут использовать такой режим. Граждан стран СНГ привлекают к сотрудничеству по гражданско-правовым или трудовым договорам, и работодателям приходится платить страховые взносы и налоги.

В качестве альтернативы фирмы рассматривают сотрудников из визовых стран, в том числе Индии. Зарплатные ожидания таких работников - около 50–60 тысяч рублей ежемесячно, при этом работодателю придется оформлять их по трудовым договорам, обеспечивать проживание и питание. Как ожидается, такой персонал будут привлекать как в доставку, так и в другие отрасли.

Игнатьев предупредил о возможном дефиците работников в строительстве, ЖКХ, производстве. Также эксперт подчеркнул, что география трудовой миграции меняется, компании РФ развивают бизнес в Узбекистане и Таджикистане, создают там рабочие места, и часть потенциальных мигрантов может выбрать работу на родине, а не переезд в Россию.

Ранее специалисты выяснили, что курьеры стали одними из самых востребованных сотрудников в России с начала 2026 года.

