Вообще партнерство — великая сила, и не только в технологиях. Дополняя слова президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в своем канале в мессенджере «Макс», что совместно с партнерами из стран АТЭС было реализовано свыше 60 проектов на общую сумму свыше 900 млрд рублей в инфраструктуре, сельском хозяйстве, технологиях и других отраслях.

Но партнерство партнерством, а сохранить самобытность и субъектность на мировой арене можно, лишь обеспечив суверенитет, напомнил Путин.

«У стран АТР растет заинтересованность в укреплении собственного суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Только обеспечив его, этот суверенитет, можно сохранить самобытность и субъектность на мировой арене, самостоятельно определять свое будущее и модели развития», — добавил глава государства.

ЦИФРОВОЙ АВАНГАРД

На лидирующих мировых позициях находится Россия и в плане цифровой трансформации. Ее языковые модели — среди лучших в мире, а маркетплейсы занимают достойное место в десятке крупнейших, добавил российский лидер.

«Подавляющее большинство государственных услуг в России уже оказывается в электронной форме. В целом цифровые платформы и искусственный интеллект без преувеличения совершают революцию в российском образовании, медицине, науке и в государственном управлении», — заявил он.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РУЛИТ

Говоря о развитии российских регионов, особый упор Путин сделал на Дальний Восток — «форпост в АТР», где 1 января 2027 года заработает беспрецедентный по масштабу и охвату единый преференциальный режим.

«Существенно выросли деловая активность и инвестиционный потенциал Дальнего Востока России, созданы современные производства и высокооплачиваемые рабочие места. Новый этап развития макрорегиона начнется 1 января 2027 года. Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики», — отметил президент.

По словам Путина, особый правовой статус будет запущен на всем дальневосточном и арктическом пространстве.

«Суть его в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы, искусственный интеллект», — добавил он.

Резюмируя все вышесказанное, Путин выразил надежду на поддержку заявки России на председательство в АТЭС в 2035 году.

РАЗГОВОР ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНА

После вступительной речи на полях саммита АТЭС началась встреча Путина и Си Цзиньпина, посвященная отношениям двух стран. Путин заверил своего китайского коллегу, что сотрудничество Москвы и Пекина развивается по восходящей и приносит взаимную пользу. В свою очередь председатель КНР отметил, что отношения Китая и России имеют большие перспективы и никоим образом не зависят от мировой конъюнктуры. При этом внешнеполитическое взаимодействие двух стран, которые выступают за формирование более справедливого многополярного мира, стабильно работает на международной арене.

Все это — не пустые слова. Товарооборот между Россией и Китаем, по словам Путина, покажет в текущем году достойную динамику роста, несколько лет подряд превышая отметку $200 млрд. Растет и турпоток благодаря безвизовому режиму, введенному по инициативе Китая.