Китай в авангарде, гегемоны позади: Путин и Си Цзиньпин встретились в Шэньчжэне
Российский лидер уделил внимание единству подходов Пекина и Москвы в преддверии встречи "на троих" с Дональдом Трампом.
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Деловому совету Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что рассчитывает на большую потенциальную пользу от грядущей трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС-2026, который пройдет в китайском городе Шэньчжэне 18-19 ноября 2026 года, сообщает ТАСС. По мнению президента России, именно здесь можно отлично организовать столь необходимый сегодня диалог.
«Площадка АТЭС представляет большие возможности для конструктивного общения на всех уровнях и прежде всего — между лидерами ведущих экономик, которые могут за одним столом обменяться мнениями, решать любые межгосударственные разногласия в политике, экономике, в области безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, сообща работать над укреплением основ глобального устойчивого развития», — подчеркнул Путин.
Причисляя российскую экономику к ведущим в мире, Путин не покривил душой — его правоту подтверждает сухая статистика. Так, за последние три года валовой внутренний продукт (ВВП) России, по словам российского лидера, вырос более чем на 10%, причем этот рост продолжается. Под контролем также находятся безработица (сейчас она в России на уровне 2,3%), инфляцию удается сдерживать, а госдолг России — один из самых низких в мире, в пределах 17% от ВВП. Таким образом, констатировал Путин, Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира, а среди европейских экономик и вовсе удерживает лидерство.
При этом попыток уничтожить российскую экономику было предпринято немало — как отметил российский лидер, Россия стала «мировым рекордсменом» по введенным против нее санкциям, однако успешно преодолела санкционный прессинг. По мнению Путина, у России получилось это сделать «в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике», а все попытки изолировать Россию с треском провалились.
НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ
Что касается прежних инструментов экономического доминирования, таких, как санкции, тарифы и экспортные ограничения, они уже утратили свое устрашающее воздействие. Безусловно, они все еще сохраняют сдерживающий эффект, однако полностью разрушить экономику противника уже не смогут, подчеркнул президент России.
Евросоюз же, не оставляющий надежды низвергнуть Россию с экономического пьедестала, продолжает терять свои позиции и потенциал: он показал свою неспособность отказаться от дешевых российских энергоресурсов и российского рынка. Уровень жизни в странах еврозоны снижается унизительными темпами. При этом вчерашние гегемоны не всегда адекватно относятся к тому, что сегодня складывается более справедливая система мироустройства. Напротив, вместо того, чтобы адаптироваться к новым возможностям, они пытаются сдерживать развитие новых лидеров.
«Неотвратимые изменения, сдвиг центра тяжести в мировом экономическом балансе не всегда воспринимается адекватно. Вместо того чтобы адаптироваться к этим возможностям, бывшие гегемоны вразрез с логикой честной конкуренции, а иногда, честно говоря, и вразлад со своей собственной выгодой, стремятся сдержать развитие тех, кто демонстрирует успехи и прогресс», — добавил глава государства.
АЗИАТСКОЕ ЛИДЕРСТВО
Вместе с тем на ведущие роли, по словам Путина, сейчас выходит Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — он стал центром глобальной экономики, промышленным и технологичным хабом планеты, трансформировавшись благодаря гигантскому прыжку вперед из «мировой фабрики» в локомотив инноваций. И Россия готова помогать своим партнерам по АТР — делиться с ними технологиями, помогать укреплять технологический суверенитет.
«Мы готовы делиться своими компетенциями, выступать надежным поставщиком современных решений, будь то платформенные механизмы, цифровые сервисы или спутниковая связь, тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнеров», — заверил Путин.
Вообще партнерство — великая сила, и не только в технологиях. Дополняя слова президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в своем канале в мессенджере «Макс», что совместно с партнерами из стран АТЭС было реализовано свыше 60 проектов на общую сумму свыше 900 млрд рублей в инфраструктуре, сельском хозяйстве, технологиях и других отраслях.
Но партнерство партнерством, а сохранить самобытность и субъектность на мировой арене можно, лишь обеспечив суверенитет, напомнил Путин.
«У стран АТР растет заинтересованность в укреплении собственного суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Только обеспечив его, этот суверенитет, можно сохранить самобытность и субъектность на мировой арене, самостоятельно определять свое будущее и модели развития», — добавил глава государства.
ЦИФРОВОЙ АВАНГАРД
На лидирующих мировых позициях находится Россия и в плане цифровой трансформации. Ее языковые модели — среди лучших в мире, а маркетплейсы занимают достойное место в десятке крупнейших, добавил российский лидер.
«Подавляющее большинство государственных услуг в России уже оказывается в электронной форме. В целом цифровые платформы и искусственный интеллект без преувеличения совершают революцию в российском образовании, медицине, науке и в государственном управлении», — заявил он.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РУЛИТ
Говоря о развитии российских регионов, особый упор Путин сделал на Дальний Восток — «форпост в АТР», где 1 января 2027 года заработает беспрецедентный по масштабу и охвату единый преференциальный режим.
«Существенно выросли деловая активность и инвестиционный потенциал Дальнего Востока России, созданы современные производства и высокооплачиваемые рабочие места. Новый этап развития макрорегиона начнется 1 января 2027 года. Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики», — отметил президент.
По словам Путина, особый правовой статус будет запущен на всем дальневосточном и арктическом пространстве.
«Суть его в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы, искусственный интеллект», — добавил он.
Резюмируя все вышесказанное, Путин выразил надежду на поддержку заявки России на председательство в АТЭС в 2035 году.
РАЗГОВОР ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНА
После вступительной речи на полях саммита АТЭС началась встреча Путина и Си Цзиньпина, посвященная отношениям двух стран. Путин заверил своего китайского коллегу, что сотрудничество Москвы и Пекина развивается по восходящей и приносит взаимную пользу. В свою очередь председатель КНР отметил, что отношения Китая и России имеют большие перспективы и никоим образом не зависят от мировой конъюнктуры. При этом внешнеполитическое взаимодействие двух стран, которые выступают за формирование более справедливого многополярного мира, стабильно работает на международной арене.
Все это — не пустые слова. Товарооборот между Россией и Китаем, по словам Путина, покажет в текущем году достойную динамику роста, несколько лет подряд превышая отметку $200 млрд. Растет и турпоток благодаря безвизовому режиму, введенному по инициативе Китая.
НЕ ДОГОВОРЯТСЯ?
Вместе с тем в России скептически относятся к тому, что в результате трехсторонней встречи России, Китая и США удастся добиться серьезных договоренностей без серьезной подготовки. В частности, такую позицию выразил в интервью НСН политолог-американист Малек Дудаков.
«Понадобится очень много предварительной работы, прежде чем можно было бы говорить о том, что в рамках подобной встречи образовались бы перспективы разрешения серьезных вопросов. В рамках российско-американских отношений остается огромное количество противоречий, которые не улажены. То же самое касается и отдельного двустороннего американо-китайского переговорного трека. Встретиться было бы неплохо, да и картинка была бы красивая, особенно для всех оппонентов среди представителей Европейской партии войны. У них была бы очередная истерика, если бы они это все увидели. Но это не приведет к масштабному прорыву. Для того же Трампа встреча пройдет после выборов в Конгресс, на которых его сторонники болезненно проиграют, а это будет мешать договариваться о чем-то всерьез. Здесь много подводных камней», — добавил он.
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