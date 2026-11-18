Технологии искусственного интеллекта не смогут заменить преподавателя. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, передает ТАСС.

Он указал, что цифровые платформы, виртуальные кафедры и инструменты ИИ открывают новые возможности.

«Вместе с тем не стоит забывать, что они не заменяют ни живого слова преподавателя, ни вдумчивого чтения текста, а в эпоху машинного перевода роль специалиста, глубоко понимающего язык и культуру, только возрастает», - подчеркнул замминистра.

По словам Могилевского, в этих условиях необходимо найти правильный баланс.

Между тем Минпросвещения поручило добавить в школьную программу курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11-х классов, пишет 360.ru.

