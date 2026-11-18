В Минобрнауки заявили о неспособности ИИ заменить преподавателя
Технологии искусственного интеллекта не смогут заменить преподавателя. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, передает ТАСС.
Он указал, что цифровые платформы, виртуальные кафедры и инструменты ИИ открывают новые возможности.
«Вместе с тем не стоит забывать, что они не заменяют ни живого слова преподавателя, ни вдумчивого чтения текста, а в эпоху машинного перевода роль специалиста, глубоко понимающего язык и культуру, только возрастает», - подчеркнул замминистра.
По словам Могилевского, в этих условиях необходимо найти правильный баланс.
Между тем Минпросвещения поручило добавить в школьную программу курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11-х классов, пишет 360.ru.
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