В Курской области мигрантам запретили работать в такси

«Я подписываю, вот буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси», — цитирует губернатора РИА Новости.

Как отметил Старовойт, аналогичные ограничения могут ввести и в других отраслях. Возможные меры в отношении мигрантов обсудят на заседании оперативного штаба в пятницу. Губернатор пообещал проинформировать о принятых решениях.

Ранее на Камчатке иностранным гражданам запретили работать в такси, соответствующее постановление главы Камчатского края Владимира Солодова вступит в силу к концу весны, пишет Ura.ru.

