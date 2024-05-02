В Курской области мигрантам запретили работать в такси

Мигрантам запретили работать в такси в Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт на оперативном совещании.

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«Я подписываю, вот буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси», — цитирует губернатора РИА Новости.

Как отметил Старовойт, аналогичные ограничения могут ввести и в других отраслях. Возможные меры в отношении мигрантов обсудят на заседании оперативного штаба в пятницу. Губернатор пообещал проинформировать о принятых решениях.

Ранее на Камчатке иностранным гражданам запретили работать в такси, соответствующее постановление главы Камчатского края Владимира Солодова вступит в силу к концу весны, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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