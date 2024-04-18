«Не могут сдать»: Мигранты станут нелегальными из-за ужесточения экзаменов

«Все хотят, чтобы трудовые мигранты сносно говорили по-русски, но одного желания здесь мало. Многие мигранты сдают экзамен в Москве и области в многофункциональном центре. Там экзамен принимает коммерческая организация, которая с 1 мая свои полномочия потеряет. Там смешные требования, задания очень простые. И даже это не могут мигранты некоторые сдать. К нам основная масса ребят молодых приезжает из Узбекистана, они там учатся иначе. Они едут из сельских районов, там ситуация с русским языком деградировала», - объяснил он.

По его словам, в настоящее время подобные требования применить не получится, так как мигранты не смогут сдать экзамен и окажутся в нелегальном положении.

«Требования хорошие, мы их поддерживаем. Но можно ли их в настоящее время предъявлять мигрантам без риска того, что они не сдадут экзамен и будут в нелегальном положении? Это такой спорный вопрос. Мы не видим возможности мгновенно эти требования сейчас применить. Если будет государственная воля, приезжих смогут обучать русскому языку здесь усиленно. Можно организовывать курсы, но это нужно представлять себе, о каком количестве трудовых мигрантов идет речь. Президент говорил, что у нас десять миллионов мигрантов, это население средней европейской страны. У нас за их пребывание и порядок только МВД отвечает. Обучение – это очень трудно реализуемая вещь. Более перспективным кажется подход договоренности между странами, чтобы людей обучали русскому в их странах в старших классах», - заключил собеседник НСН.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров, передает «Радиоточка НСН».



