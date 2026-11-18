Путин рассчитывает, что его встреча с Трампом и Си на полях саммита АТЭС принесет большую пользу Россия может восстановить Крымский мост в сжатые сроки Искусственный интеллект не заменит преподавателя Красная панда зоопарка Японии занесена в Книгу Гиннесса как старейшая в неволе Директор театра Вахтангова заявил, что государство не должно регулировать цены на билеты в театр