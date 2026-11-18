В Северском районе Кубани при атаке БПЛА пострадали четыре человека
18 ноября 202608:53
Юлия Савченко
Четыре человека пострадали в результате беспилотной атаки в Северском районе Краснодарского края. Об этом заявил оперативный штаб региона.
Раненым оказывают медицинскую помощь.
«Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях», - добавили в оперштабе.
По данным ведомства, фрагменты дронов обнаружили по девяти адресам, в том числе во дворах частных домов.
Ранее в Ленинском районе Крыма из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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