Кабмин взял на контроль восстановление Крымского моста
Правительство России контролирует вопрос восстановления Крымского моста после атаки ВСУ 17 ноября. Об этом рассказал вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости.
«Вопрос восстановления моста находится на контроле правительства», - подчеркнул зампредседателя кабмина.
Украинские силы атаковали сооружение 16 и 17 ноября. После повторного удара на Крымском мосту приостановили движение автомобилей и поездов. Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, власти определили шаги по обследованию поврежденного объекта и подготовке его восстановления, напоминает Ura.ru.
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