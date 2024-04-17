Депутат Нилов: Найм иностранных граждан в России должен быть обоснованным
Российские работодатели должны ответственно подходить к трудоустройству мигрантов, сказал НСН Ярослав Нилов.
Важно исключить ситуации, когда мигранты привлекаются в Россию в качестве дешевой рабочей силы, заявил в интервью НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров. Нилов предположил, что подобный подход мог бы поспособствовать решению проблемы нелегальной миграции.
«Больше всего вопросов к мигрантам, которые приезжают в рамках патентной системы работы. Должна быть протекционистская политика, направленная, прежде всего, на трудоустройство наших российских граждан. Сегодня мы действительно не можем без иностранных ресурсов. Отдельные сферы испытывают дефицит – строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. При этом официально низкий уровень безработицы. Фадеев предложил некий механизм, я поддерживаю любые меры по регулированию ситуации, которые подводят к принципу миграции по запросу. Неправильно брать на работу мигрантов, глушить рынок труда, создавать некомфортные условия и обесценивать труд. При этом не оценивать последствия для общественной безопасности, суверенитета страны, для здравоохранения, транспортной и социальной инфраструктуры нельзя», - пояснил он.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что предложение Фадеева требует доработки, ведь важно комплексно подходить к вопросу.
«Сегодня у нас в рамках визового режима уже действует схема, когда работодатель обосновывает невозможность привлечь специалистов среди российских граждан, выделяются квоты, приглашаются иностранные граждане. Сейчас предлагается похожий принцип. Региональные власти многих субъектов РФ уже ограничивают работу мигрантов в тех или иных сферах. Можно регулировать вопрос и через стоимость патентов. Также, выявляя нелегалов, необходимо повсеместно использовать систему распознавания лиц, ка это делается в Москве. Тогда порядка будет больше. Конечно, нужно обсуждать детали инициативы, важно не создать работодателю невозможные условия», - резюмировал он.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны можно только системой организованного набора со стороны работодателя. Он также предложил запретить въезд в Россию членам семей и близким родственникам трудовых мигрантов, напоминает «Радиоточка НСН».
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