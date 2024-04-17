Депутат Нилов: Найм иностранных граждан в России должен быть обоснованным

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров. Нилов предположил, что подобный подход мог бы поспособствовать решению проблемы нелегальной миграции.

«Больше всего вопросов к мигрантам, которые приезжают в рамках патентной системы работы. Должна быть протекционистская политика, направленная, прежде всего, на трудоустройство наших российских граждан. Сегодня мы действительно не можем без иностранных ресурсов. Отдельные сферы испытывают дефицит – строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. При этом официально низкий уровень безработицы. Фадеев предложил некий механизм, я поддерживаю любые меры по регулированию ситуации, которые подводят к принципу миграции по запросу. Неправильно брать на работу мигрантов, глушить рынок труда, создавать некомфортные условия и обесценивать труд. При этом не оценивать последствия для общественной безопасности, суверенитета страны, для здравоохранения, транспортной и социальной инфраструктуры нельзя», - пояснил он.