В России создали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов

«Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя. Решение работает без трансграничной передачи данных и может быть установлено как на территории России, так и за рубежом», – указали в организации.

Отмечается, что программно-аппаратный комплекс способен распознавать данные из всех удостоверяющих личность иностранца документов, проверять их подлинность и действительность в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. В частности, нейросеть проверяет оригинальность и элементы защиты бланка (флуоресцентные волокна, чернила, специальную бумагу), определяет механические вмешательства в документ. Также для проверки применяется технология небиометрической сверки лиц.

«Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает традиционную сверку лиц "на глаз" – с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина», — отметил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Система может сверить фотографию из документа с лицом человека менее чем за секунду.

