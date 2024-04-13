В России создали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов
Нейросеть, которая может выявлять террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Smart Engines.
«Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя. Решение работает без трансграничной передачи данных и может быть установлено как на территории России, так и за рубежом», – указали в организации.
Отмечается, что программно-аппаратный комплекс способен распознавать данные из всех удостоверяющих личность иностранца документов, проверять их подлинность и действительность в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. В частности, нейросеть проверяет оригинальность и элементы защиты бланка (флуоресцентные волокна, чернила, специальную бумагу), определяет механические вмешательства в документ. Также для проверки применяется технология небиометрической сверки лиц.
«Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает традиционную сверку лиц "на глаз" – с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина», — отметил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.
Система может сверить фотографию из документа с лицом человека менее чем за секунду.
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