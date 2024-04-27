В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте
Глава Саратовской области Роман Бусаргин своим распоряжением ввел запрет на привлечение в регионе мигрантов на работу в такси, в качестве водителей общественного транспорта, а также в курьерскую доставку для населения продуктов питания, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
Как отмечается, данные меры приняты в целях безопасности. Запрет будет действовать до конца 2024 года.
«Юридическим лицам запрещается привлекать на территории региона иностранных граждан, которые ведут трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности», - уточнили в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не покрывать грядущий дефицит кадров мигрантами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru