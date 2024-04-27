В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте

Глава Саратовской области Роман Бусаргин своим распоряжением ввел запрет на привлечение в регионе мигрантов на работу в такси, в качестве водителей общественного транспорта, а также в курьерскую доставку для населения продуктов питания, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.