В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте

Глава Саратовской области Роман Бусаргин своим распоряжением ввел запрет на привлечение в регионе мигрантов на работу в такси, в качестве водителей общественного транспорта, а также в курьерскую доставку для населения продуктов питания, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.

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Как отмечается, данные меры приняты в целях безопасности. Запрет будет действовать до конца 2024 года.

«Юридическим лицам запрещается привлекать на территории региона иностранных граждан, которые ведут трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности», - уточнили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не покрывать грядущий дефицит кадров мигрантами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Саратов
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