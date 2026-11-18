Над Россией уничтожили 184 украинских БПЛА
18 ноября 202609:39
Юлия Савченко
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 180 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что БПЛА ликвидировали в период с 20.00 мск 17 ноября до 08.00 18 ноября. Военные сбили 184 дрона, пишет RT.
Беспилотники были уничтожены над Белгородской и Ростовской областями, в Краснодарском крае и в Крыму, а также над водами Азовского моря.
Ранее над регионами России ликвидировали 1441 украинский БПЛА.
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