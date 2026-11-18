Отмечается, что БПЛА ликвидировали в период с 20.00 мск 17 ноября до 08.00 18 ноября. Военные сбили 184 дрона, пишет RT.

Беспилотники были уничтожены над Белгородской и Ростовской областями, в Краснодарском крае и в Крыму, а также над водами Азовского моря.

Ранее над регионами России ликвидировали 1441 украинский БПЛА.

