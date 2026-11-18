Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Россия на переговорах в Абу-Даби выступила с инициативами на пути к созданию новой архитектуры безопасности в Европе в контексте урегулирования на Украине. По данным источников, предложения включали условие о выходе Хельсинки из Североатлантического альянса.

«Такое утверждение ни в коей мере не является серьезным, и от россиян я его ни разу не слышал», - указал Стубб.

Политик призвал не воспринимать подобные публикации всерьез, отмечает Ura.ru.

