Стубб опроверг информацию о предложениях России о выходе Финляндии из НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб опроверг данные о якобы имевшем место предложении России о выходе республики из НАТО. Об этом пишет Ilta-Sanomat.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Россия на переговорах в Абу-Даби выступила с инициативами на пути к созданию новой архитектуры безопасности в Европе в контексте урегулирования на Украине. По данным источников, предложения включали условие о выходе Хельсинки из Североатлантического альянса.
«Такое утверждение ни в коей мере не является серьезным, и от россиян я его ни разу не слышал», - указал Стубб.
Политик призвал не воспринимать подобные публикации всерьез, отмечает Ura.ru.
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