Адвокат Трунов: Многие выдворенные из РФ мигранты вернулись с новыми паспортами
Мигранты могут совершить преступление в РФ, после уехать домой, поменять паспорт и снова вернуться в Россию беспрепятственно, отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
Порядка 270 тысяч граждан Таджикистана, выдворенных из РФ, поменяли паспорта, половина из них вернулась в РФ с новыми данными, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«МВД говорит о том, что на 2023 год 797 тысячам иностранцев запретили въезд в Россию, в том числе это и те, кто подозревается в исламистских движениях, причастности к тем или иным террористическим организациям. Это профилактическая деятельность, которая блокирует возможность доступа таких подозреваемых на сегодняшний день. Но до сих пор нет единой биометрической базы иностранных граждан и новых россиян. Так, могут совершить преступление в РФ, уехать домой, поменять паспорт, вернуться в Россию свободно и беспрепятственно. Минюст Таджикистана говорит о том, что 270 тысяч граждан Таджикистана, выдворенных из РФ, поменяли паспорта, половина из них вернулось в РФ», - сказал Трунов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru