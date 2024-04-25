Губернатор Курской области запустил опрос о запрете ряда работ для мигрантов

Глава Курской области Роман Старовойт запустил в своем Telegram-канале опрос для населения региона, стоит ли запретить мигрантам заниматься определенными видами деятельности.

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Губернатор напомнил, что ряд российских регионов запретил мигрантам занимать некоторые должности.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о грядущем дефиците кадров в России. По его словам, этот дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Российский лидер призвал искать другие подходы.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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