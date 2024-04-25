Губернатор Курской области запустил опрос о запрете ряда работ для мигрантов
25 апреля 202415:57
Глава Курской области Роман Старовойт запустил в своем Telegram-канале опрос для населения региона, стоит ли запретить мигрантам заниматься определенными видами деятельности.
Губернатор напомнил, что ряд российских регионов запретил мигрантам занимать некоторые должности.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о грядущем дефиците кадров в России. По его словам, этот дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Российский лидер призвал искать другие подходы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru