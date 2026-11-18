Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году
18 ноября 202607:59
Юлия Савченко
Россия подала заявку на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в 2035 году. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в своем обращении к Деловому совету форума.
«Мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму», – цитирует политика ТАСС.
Ранее Владимир Путин прибыл на 33-й саммит АТЭС, который проводится в Китае, сообщает Ura.ru. Мероприятие стартовало в городе Шэньчжэнь, оно продлится 18–19 ноября.
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