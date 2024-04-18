«Бесконтрольный въезд»: Работодателей призвали отчитаться за нанятых мигрантов
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. Идею обсудили депутаты и правозащитники.
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров.
БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ВЪЕЗД И РАБОЧАЯ СИЛА
До этого вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны можно только системой организованного набора со стороны работодателя. Он также предложил запретить въезд в Россию членам семей и близким родственникам трудовых мигрантов.
Важно исключить ситуации, когда мигранты привлекаются в Россию в качестве дешевой рабочей силы, заявил в интервью НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Больше всего вопросов к мигрантам, которые приезжают в рамках патентной системы работы. Должна быть протекционистская политика, направленная, прежде всего, на трудоустройство наших российских граждан. Сегодня мы действительно не можем без иностранных ресурсов. Отдельные сферы испытывают дефицит – строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. При этом официально низкий уровень безработицы. Фадеев предложил некий механизм, я поддерживаю любые меры по регулированию ситуации, которые подводят к принципу миграции по запросу. Неправильно брать на работу мигрантов, глушить рынок труда, создавать некомфортные условия и обесценивать труд», - объяснил он.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что предложение Фадеева требует доработки, ведь важно комплексно подходить к вопросу.
НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ
Работодателю выгодно нанимать на работу безграмотных и бессловесных мигрантов, которых к тому же легко натолкнуть на преступление, чем местных жителей, инициативу Фадеева по трудоустройству мигрантов следует принять в ближайшие дни. Об этом НСН заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
«В эту инструкцию можно было бы включить пункт, какое количество раз работодатель пробовал обращаться с заявлениями на местные порталы, в агентства, занимающиеся поиском работников. Также работодатель должен разместить на своем сайте, если он у него есть, информацию о том, что он нуждается в рабочей силе. Важно уточнить и уровень зарплаты. Если работодатель предлагает зарплату ниже среднего по региону, заведомо ставя местное население в невыгодные условия, это можно тоже расценить как попытку уйти от того, чтобы нанять на работу местных. Важный момент связан и с соцпакетом. Некоторые работодатели предпочитают брать мигрантов, потому что те не знают законодательства и ничего не спрашивают», - объяснила она.
Вместе с тем Меркачева признала, что в случае принятия предложения Фадеева может проявиться коррупционная составляющая, поэтому политика в отношении мигрантов должна быть тщательно выверенной.
«Есть множество скользких мест, должна быть серьезно выверенная политика, но надо в это идти, потому что сегодня большинство дворников в мегаполисах — мигранты, и они имеют доступ ко всем подвалам. Никто толком не проверяет, какие у них родственные связи, откуда они приехали, что они делали у себя на родине. Огромное количество мигрантов в какой-то момент могут совершить правонарушение, а то и преступление. К тому же, множество вопросов вызывает их психическое состояние. Находясь вдали от дома, порой не живя, а выживая, они могут быть подвержены любому влиянию извне», - заключила она.
ВЫДВОРЯТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Ранее депутаты от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому за любые преступления, совершенные мигрантами, будет аннулироваться их вид на жительство (ВНЖ) в России. В случае тяжкого преступления депутаты предложили выдворять из страны иностранного злоумышленника вместе с семьей.
на территории России нужно совершенствовать, а не ужесточать, заявил НСН член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.
«За любые преступление человек должен понести наказание. Что касается аннулирования вида на жительство, я думаю, что за особо тяжкие преступления можно его лишать, а вот за менее тяжкие или административные правонарушения или в случае погашения или снятия судимости такая мера будет излишней. Надо соблюдать конституцию РФ, те международные договоры, которые работают в пользу России», - сказал собеседник НСН.
По его словам, лишение мигрантов ВНЖ за любые правонарушения не повлияет на борьбу со злодеяниями в России, так как иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений в стране.
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