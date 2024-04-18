«Бесконтрольный въезд»: Работодателей призвали отчитаться за нанятых мигрантов

Важно исключить ситуации, когда мигранты привлекаются в Россию в качестве дешевой рабочей силы, заявил в интервью НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Больше всего вопросов к мигрантам, которые приезжают в рамках патентной системы работы. Должна быть протекционистская политика, направленная, прежде всего, на трудоустройство наших российских граждан. Сегодня мы действительно не можем без иностранных ресурсов. Отдельные сферы испытывают дефицит – строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. При этом официально низкий уровень безработицы. Фадеев предложил некий механизм, я поддерживаю любые меры по регулированию ситуации, которые подводят к принципу миграции по запросу. Неправильно брать на работу мигрантов, глушить рынок труда, создавать некомфортные условия и обесценивать труд», - объяснил он.

Вместе с тем собеседник НСН добавил, что предложение Фадеева требует доработки, ведь важно комплексно подходить к вопросу.

НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ

Работодателю выгодно нанимать на работу безграмотных и бессловесных мигрантов, которых к тому же легко натолкнуть на преступление, чем местных жителей, инициативу Фадеева по трудоустройству мигрантов следует принять в ближайшие дни. Об этом НСН заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«В эту инструкцию можно было бы включить пункт, какое количество раз работодатель пробовал обращаться с заявлениями на местные порталы, в агентства, занимающиеся поиском работников. Также работодатель должен разместить на своем сайте, если он у него есть, информацию о том, что он нуждается в рабочей силе. Важно уточнить и уровень зарплаты. Если работодатель предлагает зарплату ниже среднего по региону, заведомо ставя местное население в невыгодные условия, это можно тоже расценить как попытку уйти от того, чтобы нанять на работу местных. Важный момент связан и с соцпакетом. Некоторые работодатели предпочитают брать мигрантов, потому что те не знают законодательства и ничего не спрашивают», - объяснила она.