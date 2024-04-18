«Бесконтрольный въезд»: Работодателей призвали отчитаться за нанятых мигрантов

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. Идею обсудили депутаты и правозащитники. 

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ВЪЕЗД И РАБОЧАЯ СИЛА

До этого вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны можно только системой организованного набора со стороны работодателя. Он также предложил запретить въезд в Россию членам семей и близким родственникам трудовых мигрантов.

Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов

Важно исключить ситуации, когда мигранты привлекаются в Россию в качестве дешевой рабочей силы, заявил в интервью НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Больше всего вопросов к мигрантам, которые приезжают в рамках патентной системы работы. Должна быть протекционистская политика, направленная, прежде всего, на трудоустройство наших российских граждан. Сегодня мы действительно не можем без иностранных ресурсов. Отдельные сферы испытывают дефицит – строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. При этом официально низкий уровень безработицы. Фадеев предложил некий механизм, я поддерживаю любые меры по регулированию ситуации, которые подводят к принципу миграции по запросу. Неправильно брать на работу мигрантов, глушить рынок труда, создавать некомфортные условия и обесценивать труд», - объяснил он.

Вместе с тем собеседник НСН добавил, что предложение Фадеева требует доработки, ведь важно комплексно подходить к вопросу.

НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ

Работодателю выгодно нанимать на работу безграмотных и бессловесных мигрантов, которых к тому же легко натолкнуть на преступление, чем местных жителей, инициативу Фадеева по трудоустройству мигрантов следует принять в ближайшие дни. Об этом НСН заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«В эту инструкцию можно было бы включить пункт, какое количество раз работодатель пробовал обращаться с заявлениями на местные порталы, в агентства, занимающиеся поиском работников. Также работодатель должен разместить на своем сайте, если он у него есть, информацию о том, что он нуждается в рабочей силе. Важно уточнить и уровень зарплаты. Если работодатель предлагает зарплату ниже среднего по региону, заведомо ставя местное население в невыгодные условия, это можно тоже расценить как попытку уйти от того, чтобы нанять на работу местных. Важный момент связан и с соцпакетом. Некоторые работодатели предпочитают брать мигрантов, потому что те не знают законодательства и ничего не спрашивают», - объяснила она.

В Якутии мигрантам запретили работать на стройках

Вместе с тем Меркачева признала, что в случае принятия предложения Фадеева может проявиться коррупционная составляющая, поэтому политика в отношении мигрантов должна быть тщательно выверенной.

«Есть множество скользких мест, должна быть серьезно выверенная политика, но надо в это идти, потому что сегодня большинство дворников в мегаполисах — мигранты, и они имеют доступ ко всем подвалам. Никто толком не проверяет, какие у них родственные связи, откуда они приехали, что они делали у себя на родине. Огромное количество мигрантов в какой-то момент могут совершить правонарушение, а то и преступление. К тому же, множество вопросов вызывает их психическое состояние. Находясь вдали от дома, порой не живя, а выживая, они могут быть подвержены любому влиянию извне», - заключила она.

ВЫДВОРЯТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ранее депутаты от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому за любые преступления, совершенные мигрантами, будет аннулироваться их вид на жительство (ВНЖ) в России. В случае тяжкого преступления депутаты предложили выдворять из страны иностранного злоумышленника вместе с семьей.

на территории России нужно совершенствовать, а не ужесточать, заявил НСН член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

Депутат Нилов: Найм иностранных граждан в России должен быть обоснованным

«За любые преступление человек должен понести наказание. Что касается аннулирования вида на жительство, я думаю, что за особо тяжкие преступления можно его лишать, а вот за менее тяжкие или административные правонарушения или в случае погашения или снятия судимости такая мера будет излишней. Надо соблюдать конституцию РФ, те международные договоры, которые работают в пользу России», - сказал собеседник НСН.

По его словам, лишение мигрантов ВНЖ за любые правонарушения не повлияет на борьбу со злодеяниями в России, так как иностранные граждане совершают до 2% всех преступлений в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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