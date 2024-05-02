Томский депутат предложила подумать о возрождении трудовых лагерей
Депутат томской областной законодательной думы Екатерина Собканюк в рамках апрельской сессии томского парламента высказалась за создание трудовых лагерей, отмечает «Коммерсант».
По словам Собканюк, такие лагеря можно было бы использовать для пополнения кадрами строительной отрасли региона. Примечательно, что сама Собканюк является гендиректором одной из крупнейших строительных компаний Томской области ООО «ГК "Карьероуправление"».
Депутат посетовала на нехватку сварщиков, арматурщиков, бетонщиков и электриков. Она также отметила, что многие местные жители сознательно не устраиваются на работу, предпочитая получать социальную помощь. Таких людей депутат назвала «тунеядцами» и «червями на нашем теле», после чего извинилась за слишком эмоциональные классификации.
По данным Томскстата, в начале 2024 года в области насчитывалось 20,9 тысячи безработных при уровне безработицы 4%.
Ранее стало известно, что в марте 2024 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, напоминает «Радиоточка НСН».
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