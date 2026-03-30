Новая редакция законопроекта уточняет правила расчёта минимального расстояния от табачных магазинов и вейп‑шопов до образовательных учреждений. Сейчас закон запрещает торговать табаком и никотиносодержащей продукцией ближе 100 метров от таких объектов — это требование станет обязательным условием для получения лицензии. Кроме того, предлагается на экспериментальной основе предоставить регионам право запрещать продажу вейпов и жидкостей для них.

Сейчас Роспотребнадзор контролирует соблюдение 100‑метровой дистанции между образовательными учреждениями и табачными магазинами. Однако расстояние измеряется по прямой линии, без учёта препятствий, а закон не определяет, от каких точек следует вести отсчёт.



Согласно законопроекту о лицензировании, разрешения будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу «одна торговая точка — одна лицензия». Условия следующие: для розничной торговли пошлина составит 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии и за каждую торговую точку; для оптовиков пятилетняя лицензия обойдётся в 800 тыс. руб.



Если поправки примут, торговля табаком и никотиносодержащей продукцией без лицензии будет запрещена с 1 марта 2027 года — ранее предполагалось, что норма вступит в силу с 1 сентября 2026‑го. Выдача лицензий стартует с 1 октября текущего года.