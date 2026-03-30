Табак по лицензии, вейпы под запрет: Власти отрегулируют никотиносодержащую продукцию
В России обсуждают полный запрет производства, импорта и оборота вейпов, а также запрет торговли табаком без специального разрешения.
Правительство разработало поправки к законопроекту о лицензировании продажи табака и никотиносодержащей продукции. Документ вводит запрет на оптовую и розничную торговлю этими товарами без специального разрешения, пишет РБК.
Новая редакция законопроекта уточняет правила расчёта минимального расстояния от табачных магазинов и вейп‑шопов до образовательных учреждений. Сейчас закон запрещает торговать табаком и никотиносодержащей продукцией ближе 100 метров от таких объектов — это требование станет обязательным условием для получения лицензии. Кроме того, предлагается на экспериментальной основе предоставить регионам право запрещать продажу вейпов и жидкостей для них.
Сейчас Роспотребнадзор контролирует соблюдение 100‑метровой дистанции между образовательными учреждениями и табачными магазинами. Однако расстояние измеряется по прямой линии, без учёта препятствий, а закон не определяет, от каких точек следует вести отсчёт.
Согласно законопроекту о лицензировании, разрешения будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу «одна торговая точка — одна лицензия». Условия следующие: для розничной торговли пошлина составит 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии и за каждую торговую точку; для оптовиков пятилетняя лицензия обойдётся в 800 тыс. руб.
Если поправки примут, торговля табаком и никотиносодержащей продукцией без лицензии будет запрещена с 1 марта 2027 года — ранее предполагалось, что норма вступит в силу с 1 сентября 2026‑го. Выдача лицензий стартует с 1 октября текущего года.
Эксперимент с региональным запретом вейпов продлится с 1 марта 2027‑го по 1 марта 2032 года. О подготовке таких поправок СМИ сообщали ещё в ноябре 2025 года.
Параллельно власти обсуждают полный запрет производства, импорта и оборота вейпов в России. Эту инициативу 25 марта поддержала правительственная Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишут «Ведомости». Комиссию возглавляет первый вице‑премьер Денис Мантуров, отмечает RT.
На следующий день после заседания он подтвердил, что тема запрета вейпов активно обсуждалась: «Коллеги активно дискутировали на эту тему. Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии. Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздраву, Министерству экономического развития, Министерству финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю» (цитата по «Интерфаксу»). Мантуров добавил: «Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на пресс‑конференции в НСН заявил, что вейпы в России нужно приравнять к наркотикам и запретить: «У нас в первом чтении принят законопроект о лицензировании табачной деятельности. И туда депутаты нескольких фракций внесли поправку о запрете торговли вейпами на территории России. И закон подвис почему‑то перед вторым чтением… Я вообще считаю, что не просто торговлю, а оборот вейпов нужно полностью запретить в России, нужно приравнять их к наркотикам. Например, Китай, который производит 90% вейпов в мире, на своей территории запретил их использование. По данным Минфина, вейпы приносят в российский бюджет 11 млрд рублей. Это мизерная цифра с точки зрения всего бюджета», — подчеркнул депутат.
Депутат Госдумы Михаил Делягин также высказался об угрозе наркотизации общества через вейпы.
«Угроза наркотизации есть. Работа над наркотизацией и наркомафией в России ведется системно, последовательно и довольно эффективно. Другое дело, что чудовищный опыт более старшего поколения, чем нынешняя молодежь, показал, что наркотики — это абсолютное зло, в отличие от относительного зла — алкоголя. Я бы боялся волны наркотизации через то, что не воспринимается как наркотики. Например, через те же самые вейпы, в которых никто не знает, что заряжено. Мы запретили их продажу несовершеннолетним, но, к сожалению, с 18 лет они снова доступны», — сказал Делягин в пресс-центре НСН.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН анонсировала появление «дорожной карты» для родителей — систематизированной информации о доступных кружках и секциях, которые станут альтернативой вредным увлечениям.
«Может ли спорт и здоровый образ жизни победить наркотики, алкоголь, вейпы? Мой однозначный ответ — да. … Там будет возможность получить „дорожную карту“ именно для вашей семьи по мерам поддержки, которые вы можете получить для вашего ребёнка для того, чтобы его не засосала та самая воронка: алкоголизм, совершенно ужасные компьютерные игры и так далее», — говорила депутат.
Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев на той же пресс‑конференции подчеркнул, что борьба с распространением вейпов в интернете важнее блокировок соцсетей.
«Сейчас запретов очень много, они будоражат общество. По вейпам страшная статистика. Минздрав, на мой взгляд, в своей пропаганде не успевает. Я не вижу никакой социальной рекламы о вреде вейпов, а этот вред не менее страшен, чем от сигарет. Если сигареты и алкоголь убивают человека медленно, то вейпы гарантированно убивают человека быстро, это доказано врачами и учеными. Это относится и к прочим курительным смесям, и к кальянам. Уже достаточно смертельных случаев, связанных с курением именно вейпов. Задача Роскомнадзора бороться с сайтами, распространяющими подобную убийственную продукцию в интернете. Это первейшая задача, а не борьба с этим несчастным Инстаграмом (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной. — Прим. НСН) или каким-нибудь Телеграмом. Речь идет о жизни наших граждан, а не о том, что когда-то кто-то в интернете прочитает», — сказал НСН Валуев.
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮТ
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним — в том числе устройств с безникотиновыми жидкостями. Осенью 2025 года глава государства поддержал идею полного запрета вейпов.
Обсуждение ужесточения регулирования и возможного полного запрета электронных сигарет активно ведётся в парламенте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты готовы рассмотреть соответствующий законопроект в приоритетном порядке. По его словам, действующие ограничения на продажу несовершеннолетним и даже крупные штрафы (до 2 млн рублей) не всегда дают нужный эффект. Спикер Госдумы считает, что защитить детей от негативного влияния вейпов можно только путём полного запрета и изъятия такой продукции из продажи.
На региональном уровне уже есть конкретные шаги: с 1 марта 2026 года продажу электронных сигарет и вейпов запретили в Пермском крае. Аналогичные намерения озвучил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Кроме того, в последние годы власти приняли ряд дополнительных мер по регулированию рынка электронных сигарет: ограничили рекламу никотинсодержащей продукции, ввели требования к маркировке товаров и усилили контроль за розничной торговлей.
ВРЕД ВЕЙПОВ
Сторонники запрета электронных сигарет подчёркивают, что такие устройства несут серьёзную угрозу здоровью населения, особенно молодёжи. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в составе электронных сигарет могут присутствовать никотин, ароматизаторы и иные химические соединения.
При использовании устройства жидкость нагревается и преобразуется в аэрозоль, который вдыхает пользователь. Исследования свидетельствуют, что регулярное употребление электронных сигарет способно: провоцировать развитие никотиновой зависимости, вызывать раздражение дыхательных путей, а также повышать риск сердечно‑сосудистых заболеваний.
Кроме того, медики отмечают недостаточную изученность долгосрочных последствий применения таких устройств.
В Минздраве обращают внимание на связь использования вейпов с развитием болезни EVALI — острого лёгочного повреждения. Диагностировать это заболевание сложно, поскольку его симптомы (температура, слабость, кашель, одышка) схожи с проявлениями COVID‑19. Патологические изменения в лёгких при EVALI можно выявить с помощью компьютерной томографии.
По информации Национального научного центра компетенций (ННЦК), на середину прошлого года доля нелегального оборота никотинсодержащих изделий достигла 65,8 %. При этом состав таких нелегальных продуктов остаётся неизвестным, что дополнительно повышает риски для потребителей.
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Александр Калюжин, в беседе с Lenta.ru предупредил: совместное использование вейпов может повысить риск передачи инфекционных заболеваний, включая туберкулёз и гепатит.
По словам специалиста, при поочерёдном использовании на мундштуке вейпа остаются частицы слюны и бактерии, отмечает 360.ru. Если устройство не очищать регулярно, оно превращается в потенциальный источник инфекции. Калюжин уточнил, что туберкулёз обычно передаётся воздушно‑капельным путём — например, при кашле, разговоре или длительном нахождении рядом с заражённым человеком. Хотя передача через мундштук вейпа не считается типичным способом заражения, совместное курение в тесном контакте создаёт дополнительные эпидемиологические риски и не может считаться безопасной практикой.
Что касается гепатита, то бытовым путём он не передаётся. Однако риск заражения теоретически возрастает, если у одного из пользователей есть кровоточивость дёсен или повреждения слизистой, а вейп используют несколько человек.
