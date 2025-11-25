Пульмонолог: Психологическая зависимость от вейпов сильнее, чем от табака
В России необходимо запретить ввоз, оборот, производство, потребление как вейпов, так и систем нагревания табака, сказала НСН Маринэ Гамбарян.
Психологическая зависимость от курения обычных сигарет развивается за шесть-восемь лет, в то время как у курильщиков электронных сигарет зависимость развивается за полгода, заявила в пресс-центре НСН пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака при Минздраве РФ Маринэ Гамбарян.
«Вейпы вызывают у курильщика более жесткую психологическую зависимость, чем обычные сигареты. Психологическая зависимость от курения обычных сигарет развивается за шесть-восемь лет, в то время как у курильщиков электронных сигарет зависимость развивается за шесть месяцев. Мы имеем дело с опасным явлением. Электронные сигареты мешают оздоровлению нации. Статистика показывает, что молодежь сейчас не выбирает курение обычных сигарет. Растет потребление электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака. Продажи вейпов запрещать нужно, но это еще не все. Необходимо запрещать ввоз, оборот, производство, потребление этих продуктов. Сюда нужно отнести и системы нагревания табака, иначе они займут освободившееся место на рынке», — сказала собеседница НСН.
С весны этого года в России запрещено курить вейпы в общественных местах. По данным ВОЗ, полный запрет продажи уже действует более чем в 40 странах. После поддержки инициативы президентом России Владимиром Путиным регионы стали вводить ограничения. Депутаты настаивают на полном запрете. С 1 марта 2026 года вейпы уберут из торговых точек на остановках общественного транспорта — за нарушение магазины лишатся лицензии на продажу табака.
Ранее независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов заявил НСН, что ограничение доступа для несовершеннолетних в специализированные точки продажи табака не решит проблему курения среди подростков.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru