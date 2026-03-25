В Госдуме пообещали «дорожную карту» для защиты детей от вейпов и наркотиков
Если ребенок занимается спортом, у него нет времени на плохие компании, сказала в эфире НСН Татьяна Буцкая, пообещав каждой семье индивидуальную информацию по кружкам и секциям.
В России появится «дорожная карта» для родителей с систематизированной информацией о доступных кружках и секциях, которые должны стать для детей альтернативой вредным увлечениям и соблазнам, заявила на пресс-конференции в НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Может ли спорт и здоровый образ жизни победить наркотики, алкоголь, вейпы? Мой однозначный ответ — да. Потому что как минимум, если ребёнок занимается спортом, он точно занят, у него просто нет времени на то, чтобы проводить его с друзьями в тех компаниях, которые, что называется, могут научить плохому. Где взять информацию о том, куда ребёнка можно записать? Общероссийская организация "Совет матерей" собрала ее воедино, совсем скоро они запустят работу по донесению индивидуальной информации для каждой семьи. Там будет возможность получить «дорожную карту» именно для вашей семьи по мерам поддержки, которые вы можете получить для вашего ребёнка для того, чтобы его не засосала та самая воронка: алкоголизм, совершенно ужасные компьютерные игры и так далее», - подчеркнула депутат.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ранее заявил в пресс-центре НСН, что вейпы нужно приравнять к наркотикам и запретить их оборот на территории России. Он также выступил против попыток легализовать онлайн-продажи энергетиков и алкоголя.
