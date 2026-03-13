Делягин предупредил о наркотизации общества через вейпы и антидепрессанты
Многие вещества, например, антидепрессанты и вейпы, сегодня не считают наркотиками, но именно через них может произойти наркотизация общества, сказал НСН Михаил Делягин.
Сегодня в России существует угроза наркотизации общества через вещества, которые наркотиками считать не принято. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Угроза наркотизации есть. Работа над наркотизацией и наркомафией в России ведется системно, последовательно и довольно эффективно. Другое дело, что чудовищный опыт более старшего поколения, чем нынешняя молодежь, показал, что наркотики — это абсолютное зло, в отличие от относительного зла — алкоголя. Я бы боялся волны наркотизации через то, что не воспринимается как наркотики. Например, через те же самые вейпы, в которых никто не знает, что заряжено. Мы запретили их продажу несовершеннолетним, но, к сожалению, с 18 лет они снова доступны», — сказал Делягин.
Также к таким веществам относятся стимуляторы мозга, антидепрессанты и алкоголь, подчеркнул собеседник НСН.
«Кроме того, сюда можно отнести разного рода стимуляторы мозга, которые свободно продаются на маркетплейсах. Молодые люди рассказывают, как быстро работает мозг благодаря этим стимуляторам, но они описывают наркотический эффект. Может быть, это вещество не признано наркотиком, но оно работает как наркотик. Конечно, это не настолько массово, как, например, в Германии, где наркотизация молодежи практически поголовная. У нас есть понимание того, что так называемые “легкие” наркотики отупляют. Также любое состояние усугубляет алкоголь, седативный эффект от него временный. Кроме того, считаю, что необходимо ограничить антидепрессанты, на которые сегодня сажают даже детей, но запретить полностью не получится — это будет контрпродуктивно», — подытожил он.
Ранее руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев заявил, что самыми эффективными мерами борьбы с алкоголизмом являются здоровый образ жизни, рост качества и доступности медпомощи и реабилитации, а также запрет рекламы алкоголя.
Горячие новости
- Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году
- Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине
- Экономист назвал опасности высоких цен на нефть для России
- В школах РФ введут единые учебники по каждому обязательному предмету
- Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
- «$150 млн в день»: Как России помогла война на Ближнем Востоке
- Москвичам пообещали не по-мартовски тёплые выходные
- СК: В Нижнем Новгороде обрушилась кровля многоквартирного дома
- В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике
- Делягин предупредил о наркотизации общества через вейпы и антидепрессанты