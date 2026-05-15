В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката

Российские власти никак не смогут помешать возможному уходу фильмов студии Warner Brothers из серого проката. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Пострадают блокбастеры: Чем грозит слияние Warner Bros и Paramount

Он указал, что в данном вопросе действует международное авторское право. По его словам, кинотеатры могут на него наплевать, однако «от этого иски не пропадут».

Коллега Шолохова по профильному комитету Госдумы Елена Драпеко, в свою очередь, напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина, согласно которой Россия является членом международного сообщества и соблюдает права остальных его членов.

«До тех пор, пока мы не вышли из конвенции, надо соблюдать права... надо понимать, что есть права на фильм, надо получать их либо покупать их», — подчеркнула парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые участники рынка уже получили предупреждения о нарушении авторских прав в связи с неофициальным прокатом в РФ фильмов студии Warner Brothers, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Коньков
