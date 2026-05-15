В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката
Российские власти никак не смогут помешать возможному уходу фильмов студии Warner Brothers из серого проката. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Он указал, что в данном вопросе действует международное авторское право. По его словам, кинотеатры могут на него наплевать, однако «от этого иски не пропадут».
Коллега Шолохова по профильному комитету Госдумы Елена Драпеко, в свою очередь, напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина, согласно которой Россия является членом международного сообщества и соблюдает права остальных его членов.
«До тех пор, пока мы не вышли из конвенции, надо соблюдать права... надо понимать, что есть права на фильм, надо получать их либо покупать их», — подчеркнула парламентарий.
Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые участники рынка уже получили предупреждения о нарушении авторских прав в связи с неофициальным прокатом в РФ фильмов студии Warner Brothers, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Удержаться невозможно: В России закрылось 30% предприятий микробизнеса
- В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката
- Никакого прорыва: Сделки Китая и США назвали искусственными
- Член жюри рассказала, по каким критериям отбирают участниц конкурсов красоты
- Неонацист и русофоб: Политолог описал следующего премьер-министра Латвии
- Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием
- «Никакой предвзятости»: Как относятся на международных конкурсах красоты к участницам из России
- СМИ: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных
- «Зеркало — это не кастрюля»: Конкурсы красоты помогают матерям отвлечься от быта
- Армия России освободила Чаривное в Запорожской области