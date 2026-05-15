В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката

Он указал, что в данном вопросе действует международное авторское право. По его словам, кинотеатры могут на него наплевать, однако «от этого иски не пропадут».

Коллега Шолохова по профильному комитету Госдумы Елена Драпеко, в свою очередь, напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина, согласно которой Россия является членом международного сообщества и соблюдает права остальных его членов.

«До тех пор, пока мы не вышли из конвенции, надо соблюдать права... надо понимать, что есть права на фильм, надо получать их либо покупать их», — подчеркнула парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые участники рынка уже получили предупреждения о нарушении авторских прав в связи с неофициальным прокатом в РФ фильмов студии Warner Brothers, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

