Вологодская область сообщила о массовом закрытии алкомаркетов и вейп-точек

Вологодская область отчиталась о масштабном сокращении специализированных торговых точек после введения региональных ограничений на продажу алкоголя и вейп-продукции. Губернатор Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале, что свыше 72% алкомаркетов, 441 из 610, либо прекратили работу, либо сменили формат и ассортимент. В крупных городах тенденция оказалась еще заметнее: в Вологде из 118 точек деятельность сохранили лишь 21, а в Череповце из 265 объектов продолжили работать 19 в прежнем формате.

Филимонов отметил, что только за последнюю неделю 21 магазин региональной сети «Северный градус» отказался от продажи алкоголя и сменил название. На контроле властей остаются 41 наливайка в Вологде и Череповце. За неделю закрылся один магазин разливной торговли в поселке Малечкино, еще один объект в Грязовце был перепрофилирован, отмечает RT.