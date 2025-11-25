Вологодская область сообщила о массовом закрытии алкомаркетов и вейп-точек

Вологодская область отчиталась о масштабном сокращении специализированных торговых точек после введения региональных ограничений на продажу алкоголя и вейп-продукции. Губернатор Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале, что свыше 72% алкомаркетов, 441 из 610, либо прекратили работу, либо сменили формат и ассортимент. В крупных городах тенденция оказалась еще заметнее: в Вологде из 118 точек деятельность сохранили лишь 21, а в Череповце из 265 объектов продолжили работать 19 в прежнем формате.

Филимонов отметил, что только за последнюю неделю 21 магазин региональной сети «Северный градус» отказался от продажи алкоголя и сменил название. На контроле властей остаются 41 наливайка в Вологде и Череповце. За неделю закрылся один магазин разливной торговли в поселке Малечкино, еще один объект в Грязовце был перепрофилирован, отмечает RT.

В Вологодской области демонтировали вывески «Красного&Белого»

Аналогичная динамика фиксируется на рынке вейп-продукции. На момент начала ограничительных мер 9 июня в регионе работало 316 профильных точек. На сегодняшний день 185 из них уже прекратили деятельность, при этом только за последнюю неделю закрылись еще 11 магазинов.

Ограничения на продажу алкоголя действуют в области с 1 марта. По будням розничная реализация разрешена лишь с 12:00 до 14:00, тогда как общепит с лицензией продолжает работать без временных рамок. По выходным и в праздничные дни — новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы — продажа спиртного допускается в обычном режиме, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВейпыВейперыВологодская ОбластьАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры