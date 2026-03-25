«Приравнять к наркотикам!»: Депутат Гусев выступил за полный запрет вейпов в России
Законопроект о лицензировании табачной деятельности «подвис» перед вторым чтением после поправок о запрете торговли вейпами, сказал в эфире НСН Дмитрий Гусев.
Вейпы в России нужно приравнять к наркотикам и запретить, заявил на пресс-конференции в НСН на тему "Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?" первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«У нас в первом чтении принят законопроект о лицензировании табачной деятельности. И туда депутаты нескольких фракций внесли поправку о запрете торговли вейпами на территории России. И закон подвис почему-то перед вторым чтением… Не из-за нашей ли поправки? Уже 3,5 месяца как законопроект завис. Я вообще считаю, что не просто торговлю, а оборот вейпов нужно полностью запретить в России, нужно приравнять их к наркотикам. Например, Китай, который производит 90% вейпов в мире, на своей территории запретил их использование. По данным Минфина, вейпы приносят в российский бюджет 11 млрд рублей. Это мизерная цифра с точки зрения всего бюджета», - подчеркнул депутат.
Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее говорил НСН об угрозе наркотизации общества через вейпы. Он посетовал, что их продажу запретили только несовершеннолетним, а с 18 лет подростки вновь могут покупать вейпы, не воспринимая их, как наркотики.
«Приравнять к наркотикам!»: Депутат Гусев выступил за полный запрет вейпов в России
