В России фактически закрылось 30% предприятий микробизнеса с начала года, так как в некоторых отраслях ситуация близка к катастрофе, заявила НСН председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

При слишком медленном снижении ключевой ставки под угрозой закрытия в этом году могут оказаться до 15% микропредприятий, пишут «Известия». Высокая стоимость заемных средств уже лишает малые предприятия доступа к оборотным ресурсам. Кредитование МСП охлаждается: за январь–февраль объем выдач сократился на 15%. Гришина озвучила менее оптимистичный прогноз.