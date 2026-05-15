Удержаться невозможно: В России закрылось 30% предприятий микробизнеса
Янина Гришина заявила НСН, что больше всего пострадали легкая промышленность и розница.
В России фактически закрылось 30% предприятий микробизнеса с начала года, так как в некоторых отраслях ситуация близка к катастрофе, заявила НСН председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
При слишком медленном снижении ключевой ставки под угрозой закрытия в этом году могут оказаться до 15% микропредприятий, пишут «Известия». Высокая стоимость заемных средств уже лишает малые предприятия доступа к оборотным ресурсам. Кредитование МСП охлаждается: за январь–февраль объем выдач сократился на 15%. Гришина озвучила менее оптимистичный прогноз.
«На самом деле ситуация гораздо катастрофичнее. В Санкт-Петербурге в первом квартале более 25% закрытий малого и микробизнеса. В среднем по России эта цифра уже приближается к 30%. В целом очень страдает легкая промышленность, повальное закрытие. Конечно, у бизнеса растет налоговая нагрузка, растут издержки. Производство это очень подкосило. Не получается не просто развиваться, удержаться невозможно. В легкой промышленности сегодня на один заработанный рубль приходится три рубля налогов. Как может работать производство, когда приходится занимать деньги на налоги? А спрос при этом падает. Розница тоже чувствует себя очень плохо, огромные штрафные санкции. На предприятиях идет максимальная оптимизация. Если раньше работали десять человек, теперь работают пять человек, иначе предприятие просто уйдет в минус», - рассказала она.
Половина компаний в категории микробизнеса работают без прибыли из-за сокращения или стагнации спроса, который сегодня невозможно стимулировать, заявил НСН бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Горячие новости
- Удержаться невозможно: В России закрылось 30% предприятий микробизнеса
- В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката
- Никакого прорыва: Сделки Китая и США назвали искусственными
- Член жюри рассказала, по каким критериям отбирают участниц конкурсов красоты
- Неонацист и русофоб: Политолог описал следующего премьер-министра Латвии
- Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием
- «Никакой предвзятости»: Как относятся на международных конкурсах красоты к участницам из России
- СМИ: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных
- «Зеркало — это не кастрюля»: Конкурсы красоты помогают матерям отвлечься от быта
- Армия России освободила Чаривное в Запорожской области