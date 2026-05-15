«Никакой предвзятости»: Как относятся на международных конкурсах красоты к участницам из России
Конкурсы красоты — отличная возможность объединить всех женщин с разных уголков нашего мира в одну большую семью, сказала НСН Жанна Мударова.
К участницами из России нет никакого предвзятого отношения на международных конкурсах красоты, заявила в пресс-центре НСН врач-косметолог, член жюри конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Жанна Мударова.
«На международных конкурсах красоты максимально дружелюбная атмосфера. Никакой предвзятости к россиянкам нет. Все улыбчивые, все помогают друг другу. Конкурсы красоты — отличная возможность объединить всех женщин с разных уголков нашего мира в одну большую семью», — сказала собеседница НСН.
Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России и мира по числу участниц. Победительницы и финалистки представляют Россию на международных конкурсах («Мисс и Миссис Мира», «Миссис Вселенная») и реализуют социальные инициативы: помогают детским домам и малоимущим семьям, поддерживают женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, участвуют в экологических программах.
Ранее уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Европа-2025», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Удержаться невозможно: В России закрылось 30% предприятий микробизнеса
- В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката
- Никакого прорыва: Сделки Китая и США назвали искусственными
- Член жюри рассказала, по каким критериям отбирают участниц конкурсов красоты
- Неонацист и русофоб: Политолог описал следующего премьер-министра Латвии
- Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием
- «Никакой предвзятости»: Как относятся на международных конкурсах красоты к участницам из России
- СМИ: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных
- «Зеркало — это не кастрюля»: Конкурсы красоты помогают матерям отвлечься от быта
- Армия России освободила Чаривное в Запорожской области