«Никакой предвзятости»: Как относятся на международных конкурсах красоты к участницам из России

Конкурсы красоты — отличная возможность объединить всех женщин с разных уголков нашего мира в одну большую семью, сказала НСН Жанна Мударова.

К участницами из России нет никакого предвзятого отношения на международных конкурсах красоты, заявила в пресс-центре НСН врач-косметолог, член жюри конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Жанна Мударова.

Будущий врач из Чувашии: «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева
«На международных конкурсах красоты максимально дружелюбная атмосфера. Никакой предвзятости к россиянкам нет. Все улыбчивые, все помогают друг другу. Конкурсы красоты — отличная возможность объединить всех женщин с разных уголков нашего мира в одну большую семью», — сказала собеседница НСН.

Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России и мира по числу участниц. Победительницы и финалистки представляют Россию на международных конкурсах («Мисс и Миссис Мира», «Миссис Вселенная») и реализуют социальные инициативы: помогают детским домам и малоимущим семьям, поддерживают женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, участвуют в экологических программах.

Ранее уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Европа-2025», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖенщиныРоссиянеКонкурсКонкурс Красоты

Горячие новости

Все новости

партнеры