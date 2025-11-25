«И стики для айкоса надо запрещать, и сигареты. У нас в обычных сигаретах тоже уже непонятно что. Из чистого табака остались только сигары и «Беломор», но это никто не курит. Все любят добавки какие-то, любят сигареты со вкусом винограда, дыни и так далее. Это тоже должно быть все запрещено. Это все вредная история, но сейчас мы это запретить не сможет. У нас табак и алкоголь приносят в бюджет только в акцизах не менее одного триллиона 600-700 миллиардов рублей в год. Здесь мы пока ничего сделать не сможем, хотя работать над этим надо. С вейпами надо покончить. Они дают в бюджет всего 11 миллиардов рублей в год», — сказал собеседник НСН.

С весны 2025 года в России действует запрет на употребление вейпов и никотиносодержащей продукции в общественных местах. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40 стран уже полностью прекратили продажу таких изделий.

В марте 2026 года ожидается очередное ужесточение регулирования: начиная с 1 марта будет запрещена реализация вейпов в торговых точках, расположенных на остановках общественного транспорта. Магазины, нарушившие запрет, могут лишиться лицензии на торговлю табачными изделиями.

Ранее пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака при Минздраве РФ Маринэ Гамбарян заявила в пресс-центре НСН, что психологическая зависимость от курения обычных сигарет развивается за шесть-восемь лет, в то время как у курильщиков электронных сигарет зависимость развивается за полгода.

