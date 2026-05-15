«Для меня, как для члена жюри, важная искра, энергия девушки. Когда она идет по сцене, а от нее шлейф внутренней красоты. Внутреннюю красоту всегда видно снаружи. Также важно воспитание, отношение друг к другу, когда девочки поддерживают друг друга. Поверьте, для меня внешняя красота является последним критерием для оценки», — сказала собеседница НСН.

Врач-косметолог, член жюри конкурса Жанна Мударова, в свою очередь, указала на важность того, чем девушка занимается.

«Я первый раз в составе жюри. Для меня важно то, как девушка ведет себя в обществе. Я очень не люблю надменность. Важно, как она себя ведет с такими же участницами, претендентками на корону. Также важно, чем она занимается. Она может быть волонтером, владелицей фонда или общества по защите животных. Красота уходит на второй план», — добавила Мурадова.

17 мая в банкетном зале Villa Barvikha 135 пройдёт конкурс «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России (2023) и мира (2024) по числу участниц. Победительницы представят страну на международных конкурсах «Мисс и Миссис Мира» и «Миссис Вселенная».

Ранее дизайнер интерьеров, член жюри конкурса красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Людмила Секрий рассказала в пресс-центре НСН, что конкурс красоты — это выдержка, характер и дисциплина, такие мероприятия не только для молодых и незамужних девушек.

