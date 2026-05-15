Член жюри рассказала, по каким критериям отбирают участниц конкурсов красоты
Крайне важно, как участницы конкурсов красоты относятся друг к другу, сказала НСН Ирина Ракитина.
Член жюри конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Ирина Ракитина рассказала в пресс-центре НСН, что одним из важнейших параметров, по которым выбирают победительниц конкурса красоты, является внутренняя энергия.
«Для меня, как для члена жюри, важная искра, энергия девушки. Когда она идет по сцене, а от нее шлейф внутренней красоты. Внутреннюю красоту всегда видно снаружи. Также важно воспитание, отношение друг к другу, когда девочки поддерживают друг друга. Поверьте, для меня внешняя красота является последним критерием для оценки», — сказала собеседница НСН.
Врач-косметолог, член жюри конкурса Жанна Мударова, в свою очередь, указала на важность того, чем девушка занимается.
«Я первый раз в составе жюри. Для меня важно то, как девушка ведет себя в обществе. Я очень не люблю надменность. Важно, как она себя ведет с такими же участницами, претендентками на корону. Также важно, чем она занимается. Она может быть волонтером, владелицей фонда или общества по защите животных. Красота уходит на второй план», — добавила Мурадова.
17 мая в банкетном зале Villa Barvikha 135 пройдёт конкурс «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России (2023) и мира (2024) по числу участниц. Победительницы представят страну на международных конкурсах «Мисс и Миссис Мира» и «Миссис Вселенная».
Ранее дизайнер интерьеров, член жюри конкурса красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Людмила Секрий рассказала в пресс-центре НСН, что конкурс красоты — это выдержка, характер и дисциплина, такие мероприятия не только для молодых и незамужних девушек.
Горячие новости
- Удержаться невозможно: В России закрылось 30% предприятий микробизнеса
- В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката
- Никакого прорыва: Сделки Китая и США назвали искусственными
- Член жюри рассказала, по каким критериям отбирают участниц конкурсов красоты
- Неонацист и русофоб: Политолог описал следующего премьер-министра Латвии
- Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием
- «Никакой предвзятости»: Как относятся на международных конкурсах красоты к участницам из России
- СМИ: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных
- «Зеркало — это не кастрюля»: Конкурсы красоты помогают матерям отвлечься от быта
- Армия России освободила Чаривное в Запорожской области